Nominata la dirigente reggente dell’istituto comprensivo Don Cagnola di Gazzada

Sarà la prof.ssa Saveria Viviana Conti a dirigere il comprensivo don Cagnola di Gazzada fino alla fine dell’anno scolastico.

La dirigente del comprensivo Cassano Magnago II è stata nominata dopo il lutto che ha colpito la comunità scolastica di Gazzada, Buguggiate e Morazzone per la morte della dirigente Sabrina Troja scomparsa prematuramente il due gennaio scorso.

Lunedì 5 gennaio, sul sito dell’Ufficio scolastico di Varese era comparso l’avviso per le candidature a prendere in reggenza l’istituto. Questa mattina alle 9.00 si sono chiusi termini e si è subito proceduto all’assegnazione della reggenza che terminerà il 31 agosto prossimo.