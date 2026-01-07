Nominata la dirigente reggente dell’istituto comprensivo Don Cagnola di Gazzada
La nomina dopo la scomparsa prematura di Sabrina Troja. È la dirigente del comprensivo Cassano Magnago II e rimarrà in carica fino al prossimo 31 agosto
Sarà la prof.ssa Saveria Viviana Conti a dirigere il comprensivo don Cagnola di Gazzada fino alla fine dell’anno scolastico.
La dirigente del comprensivo Cassano Magnago II è stata nominata dopo il lutto che ha colpito la comunità scolastica di Gazzada, Buguggiate e Morazzone per la morte della dirigente Sabrina Troja scomparsa prematuramente il due gennaio scorso.
Lunedì 5 gennaio, sul sito dell’Ufficio scolastico di Varese era comparso l’avviso per le candidature a prendere in reggenza l’istituto. Questa mattina alle 9.00 si sono chiusi termini e si è subito proceduto all’assegnazione della reggenza che terminerà il 31 agosto prossimo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.