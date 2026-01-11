“Non è la storia di un eroe”: Mauro Pescio in scena a CarrozzeHUB
Domenica 18 gennaio il Centro Gulliver ospita lo spettacolo tratto dal podcast Io ero il Milanese: un racconto teatrale di cadute e riscatto che trasforma la testimonianza personale in un’esperienza collettiva, necessaria e profondamente umana
Non è la storia di un eroe”, di e con Mauro Pescio, è uno spettacolo che rifiuta ogni retorica dell’eroismo per addentrarsi, senza filtri, nella complessità delle vite reali. Tratto dal podcast Io ero il Milanese (Rai Play Sound), e prodotto da CMC / Nidodiragno, il lavoro approda sul palco come naturale evoluzione di un racconto nato dalla testimonianza diretta.
«Io nasco dalla narrazione del mio vissuto, dalla narrazione dei disastri della mia vita.
Non è la storia di un eroe, al contrario, è la storia di tanti fallimenti e scelte sbagliate, che però a un certo punto sono state riconosciute come tali.»
La storia prende forma nell’estate del 2017, quando Pescio incontra Lorenzo, uscito dal carcere da pochi giorni dopo avervi trascorso quasi quarant’anni. Dal primo ingresso da bambino fino all’uscita come uomo nuovo e risorsa per la società, Io ero il Milanese racconta un percorso duro e radicale: errori, cadute, responsabilità riconosciute e la possibilità concreta di rialzarsi.
È una narrazione di riscatto, ma senza scorciatoie consolatorie. Una storia che parla di fiducia, della necessità di offrire sempre un’altra possibilità, e di come la speranza possa sopravvivere anche nei contesti più estremi. Non a caso il progetto, nato come podcast, è diventato un vero caso nel 2022, raggiungendo quasi tre milioni di ascolti grazie al passaparola, per poi trasformarsi nel gennaio 2023 in un libro pubblicato da Mondadori.
Oggi il teatro diventa il luogo naturale per dare corpo e voce a questa rivoluzione intima e potente: uno spazio di ascolto condiviso, dove il racconto individuale si fa esperienza collettiva.
Lo spettacolo si inserisce pienamente nella vocazione di CarrozzeHUB – Liberi di creare, uno spazio aperto alla cittadinanza dedicato alla cultura, all’arte e alla musica come strumenti di relazione e benessere. Un HUB inteso come luogo di interconnessione, dove approdare e ripartire, in continuità ideale con l’esperienza del Teatro Santuccio e con la mission di Gulliver: promuovere il benessere psicologico, in particolare dei giovani, attraverso progetti culturali dal forte impatto umano e sociale.
Posto unico: 12 €
Vendita online
carrozzehub@gulliver-va.it
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.