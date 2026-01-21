Varese News

Cultura

nothingtodowithyou è il singolo di presentazione della band varesina Minerva

Un gruppo alternative/indie rock che mescola emo, elettronica e pop in uno stile da loro definito “prog pop”. Questo è il suo primo singolo

tempo libero generica

nothingtodowithyou è il singolo di presentazione dei Minerva, giovane band varesina al passo d’esordio in collaborazione con Dissonance e con distribuzione Believe. Band nata nel 2023 è formata da Federico Civelli alla chitarra, Tommaso De Bortoli alla voce, Christian Peruzzi al basso, Oscar Pozzi alla batteria.

Il brano, è uscito il 16 gennaio 2026, è il primo estratto dall’EP di debutto canUrelate?, che vedrà la luce nel corso dei prossimi mesi.

Le sonorità di nothingtodowithyou introducono perfettamente al particolare “prog pop” di cui la band si fa portatrice: un sound che unisce influenze derivate dall’alternative rock, dall’emo, dall’indie e dall’elettronica, con l’orecchio per le belle melodie che non lascia però mai in secondo piano l’attenzione alla qualità dello strumentale, evidente già dal riff introduttivo del brano e che trova massima espressione nel bridge che evoca un’improvvisazione da jam session jazzistica.

«nothingtodowithyou è un viaggio mentale claustrofobico dentro la psiche di qualcuno che si sente consumato da pensieri ossessivi, insicurezze profonde e una costante autoanalisi che sfocia in auto-sabotaggio», raccontano i Minerva a proposito del brano. Il testo esplora il conflitto interiore tra desiderio di liberazione e la sensazione di essere intrappolato nei propri stessi schemi mentali, con il costante dubbio per cui tutto possa essere realtà o paranoia.

Ascolta nothingtodowithyou

LA BAND

Minerva è un gruppo alternative/indie rock varesino che mescola emo, elettronica e pop in uno stile da loro definito “prog pop”. Le canzoni, in lingua inglese, uniscono melodie orecchiabili a strutture complesse; il sound è caratterizzato da atmosfere leggere, arrangiamenti sofisticati e un cantato che alterna parti delicate a scream di derivazione hardcore. I testi si muovono tra l’analisi delle relazioni nell’epoca digitale, alienazione, iperconnessione, amore frammentato e un’introspezione lucida su insicurezze e senso di inadeguatezza. Il risultato è una proposta che dà voce a un disagio autentico generazionale, costruendo un universo sonoro personale, stratificato e profondamente emotivo. Tra le influenze: Origami Angel, The 1975, Closure in Moscow, Nothing but Thieves; nei live, la band è ispirata dall’apertura strutturale della fusion con l’incorporazione di parti di improvvisazione.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.