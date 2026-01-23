Nuoto in acque gelide, Marina Ini da Gavirate conquista i Campionati italiani a Cavazzo

Mille metri immersi in acqua freddissima da affrontare a colpi di bracciate, ma ai primi Campionati italiani di nuoto in acque gelide della storia ad aggiudicarsi la vittoria è stata l’atleta originaria di Gavirate Marina Ini. La gara organizzata dalla International Ice Swimming Association (Iisa) si è disputata al Lago di Cavazzo (Udine) sabato 17 gennaio. Ini si è imposta nella disciplina dei mille metri: la distanza più lunga prevista per questo tipo di competizione. La classifica dei Campionati italiani di nuoto in acque gelide 2026

Le gare di nuoto in acque gelide si svolgono in laghi, fiumi, piscine o altri specchi d’acqua con una temperatura inferiore ai cinque gradi centigradi (sabato al Lago di Cavazzo la temperatura dell’acqua era di 4,7°C). L’unico equipaggiamento previsto per gli atleti sono un semplice costume regolamentare, occhialini e cuffia. Non è permesso indossare alcuna muta, o qualsiasi cosa possa aiutare a combattere gli effetti del gelo.

Monate e Ghirla, «I laghi preferiti dove allenarsi»

Marina Ini vive a Roma, ma è originaria di Gavirate e quando deve allenarsi a resistere alle temperature proibitive in vista di una gara, i suoi luoghi preferiti sono i Laghi di Monate e di Ghirla. Ma il nuoto in acque gelide è uno sport complesso e la preparazione non è da meno. «Per migliorare resistenza e velocità – spiega l’atleta – solitamente ci si allena in piscina a temperature normali. L’immersione in acque fredde serve a resistere meglio alle temperature. Le immersioni cominciano verso ottobre e si svolgono regolarmente per tutto l’inverno, ma bisogna fare attenzione a non affaticarsi troppo prima della gara».

Oltre a Marina, ai Campionati italiani di Cavazzo c’era anche un altro atleta legato al Varesotto. Si tratta di Matteo Ottoboni, che ha affrontato i 250 metri posizionandosi sesto assoluto e quarto per la categoria M35. Matteo vive a Parabiago, ma si allena di frequente nel Lago di Monate.

Una passione scoperta a Cambridge

La passione di Marina per il nuoto in acque gelide è nata mentre si trovava a Cambridge per lavoro. «Esiste – racconta – una piscina esterna, che durante il periodo del Covid avevano tenuto aperta anche in inverno. La frequentavano davvero tutti e ad un certo punto ho cominciato a nuotarci anch’io. Inizialmente nuotavo con la muta, ma poi il mio coach mi ha convinta a farne a meno. Amo nuotare in acque libere e riuscire a farlo anche in inverno è bellissimo. Ora sono tornata in Italia e sto notando che questa disciplina si sta diffondendo anche qui».

Verso i Campionati europei

Marina Ini, «Amo nuotare in acque libere e riuscire a farlo anche in inverno è bellissimo»

Ad appena una settimana di distanza dal suo successo a Cavazzo, Marina Ini sta già guardando alla prossima sfida ai Campionati europei in programma a Molveno (Trento) dal 3 al 7 febbraio, la stessa località in cui nel 2025 sono andati in scena i Campionati del mondo. Purtroppo, questa edizione si dovrà disputare in piscina e non nel lago, a causa delle temperature decisamente troppo alte dell’acqua (ben 8°C).