Nuova acquisizione per Illva Saronno: entra Delite, specializzata in ingredienti per pasticceria e gelateria

Illva Saronno Holding, multinazionale italiana leader nel mondo degli alcolici e proprietaria di marchi iconici come Disaronno (e da poco Averna e Zedda Piras), prosegue il suo percorso di diversificazione strategica con una nuova acquisizione nel settore food. La controllata Disaronno Ingredients ha infatti acquisito il 100% di Delite Srl, azienda emiliana specializzata nella distribuzione di ingredienti per gelateria e pasticceria.

Un’operazione strategica per crescere nella gelateria premium

L’ingresso di Delite Srl nella galassia Illva Saronno rappresenta un tassello fondamentale nel progetto strategico di espansione e consolidamento della divisione Disaronno Ingredients, che punta a diventare un riferimento nel mercato degli ingredienti premium per gelateria, pasticceria e bakery.

«Siamo orgogliosi di annunciare l’acquisizione di Delite Srl – dice Marco Casol, CEO di Disaronno Ingredients – Grazie alla passione e professionalità dei soci e del team, l’azienda si è distinta nel tempo per qualità del servizio e attenzione al cliente. Continueremo a investire in soluzioni innovative e modelli dinamici, con l’obiettivo di offrire sempre più un servizio di eccellenza».

Delite Srl, esperienza e servizio su misura

Attiva dal 2007, Delite offre semilavorati per gelateria e pasticceria, ma anche soluzioni per attrezzature e arredamenti. Il valore aggiunto dell’azienda risiede nel suo approccio consulenziale: accompagna i clienti dalla progettazione di nuovi spazi fino all’avvio delle attività, costruendo partnership durature e personalizzate.

Potenziamento della rete e sinergie di portafoglio

Con questa acquisizione, Disaronno Ingredients punta a rafforzare la propria piattaforma distributiva e a valorizzare sinergie commerciali e di portafoglio, offrendo ai professionisti del settore una gamma sempre più completa di soluzioni di alta qualità.

«L’acquisizione di Delite Srl rappresenta un passo fondamentale all’interno del nostro progetto strategico DIS, che mira a creare un’organizzazione distributiva unica nel nostro settore, capace di garantire sempre il massimo in termini di qualità e valore», sottolinea Pietro Macchiarella, Head of M&A and Business Development.

Una holding con radici solide e visione internazionale

Illva Saronno Holding è una realtà italiana con oltre 800 dipendenti e più di 30 filiali nel mondo, presente in oltre 160 Paesi con marchi storici e apprezzati a livello globale come Disaronno, Tia Maria, Engine Gin, The Busker Irish Whiskey, Sagamore Rye, Amaro Averna, Zedda Piras, e i brand vinicoli Florio, Duca di Salaparuta e Corvo.

Nel settore gelateria e pasticceria, Disaronno Ingredients integra un portafoglio di brand consolidati come Anselmi 1892, Stella, Montebianco, Alvena, Pavone, Eurobisco, SepA e Chiaravalle, offrendo ingredienti e soluzioni premium per i professionisti del dolce.