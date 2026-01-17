Nuovi interventi all’Ippodromo di Varese

La Varese Turf & Sport, nuovo gestore dell’ippodromo Le bettole di Varese annuncia una serie di interventi e miglioramenti che segnano l’avvio di una nuova fase per l’impianto. Le iniziative rientrano nella missione della società di valorizzare il settore ippico e offrire un’esperienza di qualità a operatori e appassionati.

(nella foto da sinistra: Luigi Rinzivillo, Daniele Fortuzzi, Eugenio Gervasini e Giuseppe Marzotto)

«È fondamentale che la pista sia in condizioni ottimali per permettere ai cavalli di esprimere il loro massimo potenziale» afferma Daniele Fortuzzi, marketing director e racing & equestrian manager di Varese Turf & Sport.

«Abbiamo iniziato con una valutazione dettagliata della pista in sabbia, intervenendo prontamente per ripristinarla al suo stato ottimale. Questo è un segnale forte del nostro impegno e della nuova gestione».

Un passaggio decisivo è stato il coinvolgimento di Eugenio Gervasini, figura di riferimento nella manutenzione delle piste, che ha contribuito a riportare il tracciato in sabbia a livelli di eccellenza in tempi rapidi. Grazie al suo supporto, la squadra di operatori è ora in grado di garantire interventi tempestivi, particolarmente importanti durante il periodo invernale.

Gli allenatori hanno già espresso soddisfazione per le condizioni della pista e i risultati positivi ottenuti nelle corse di Milano rappresentano una prima conferma del lavoro svolto. L’obiettivo della società è proseguire nel percorso di miglioramento, con l’aggiornamento dell’impianto di irrigazione e l’acquisizione di attrezzature più moderne. Sono inoltre in programma interventi sul tracciato in erba, con l’intento di arrivare pronti all’inizio della stagione di corse di giugno 2026. Una pista di qualità è infatti un elemento decisivo per attirare allenatori e cavalli di alto livello.

Parallelamente, Varese Turf & Sport sta lavorando per migliorare la sostenibilità ambientale dell’ippodromo e per rendere l’esperienza del pubblico sempre più coinvolgente, attraverso l’introduzione di schermi di ultima generazione, nuove telecamere per le riprese in corsa e l’ampliamento del tondino di presentazione. «Siamo determinati a realizzare ogni intervento con attenzione e cura, rispettando la storia e l’eredità di Le Bettole e guardando al futuro con visione e coraggio» sottolinea l’amministratore delegato Luigi Rinzivillo.