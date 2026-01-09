Nuovo “meno 2” alla Trapani Shark: in totale i siciliani perdono 10 punti

Scende di altri due punti in classifica la Trapani Shark impegnata nel campionato di Serie A di pallacanestro. Nel tardo pomeriggio di oggi – venerdì 9 gennaio – è arrivata l’ennesima sentenza sfavorevole ai siciliani colpiti per la quarta volta in pochi mesi da una penalizzazione.

A infliggere il nuovo “-2” è stato il Tribunale Federale che ha anche inibito per due anni Valerio Antonini, il vulcanico presidente della società granata, che per altro era già stato colpito dal medesimo provvedimento lo scorso 30 dicembre. Ad Antonini (foto TP24) sono contestate in questo caso «irregolarità amministrative all’atto dell’iscrizione al campionato 2025/26».

Con questa ulteriore sentenza sfavorevole, le penalizzazioni complessive della Shark da scontare in questo campionato ammontano a 10 punti: la nuova classifica vede quindi scivolare i siciliani alle spalle del gruppone a quota 12 che comprende anche la Openjobmetis. Domani – sabato 10 – Trapani dovrebbe giocare in casa contro Trento nell’anticipo dell’ultimo turno del girone di andata perché se non lo facesse – pur con un roster estremamente ridotto – sarebbe esclusa dal torneo in quanto ha già rinunciato settimana scorsa al match di Bologna.

La stessa Openjobmetis è spettatrice interessata della vicenda perché in lizza per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Quando e se Trapani si ritirerà o sarà esclusa dal campionato (ipotesi molto probabile, tempistiche ignote…) Varese perderà i due punti conquistati sul campo il 28 dicembre scorso. Ma se i siciliani resteranno in classifica almeno fino al termine di questo turno – ovvero giocando con Trento – le possibilità dei biancorossi di andare a Torino sarebbero molto superiori perché la graduatoria per la Coppa sarebbe stilata in base ai piazzamenti dopo la 15a giornata. Anzi, in caso di vittoria a Treviso la squadra di Kastritis avrebbe la certezza delle Final Eight, altrimenti si valuterà la classifica avulsa.

LA NUOVA CLASSIFICA

(dopo 14 giornate): V. Bologna 24: Brescia 22; Milano, Venezia, Tortona 20; VARESE, Napoli, Cremona, Sassari, Trento, Trieste 12; Trapani (-10), Udine 10; Cantù, Reggio Emilia 6; Treviso 4.

LUCI A MASNAGO – Ascolta la 12a puntata con ospite Zach Sogolow, gm of Basketball Operations di Pallacanestro Varese