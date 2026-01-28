Nuovo orario scolastico a Malnate, l’amministrazione: “Non possiamo intervenire sulle scelte della scuola, aiuteremo le famiglie”

Il Comune di Malnate interviene sulla delicata questione del nuovo orario scolastico introdotto dall’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” per le scuole primarie, che ha scatenato le proteste di una parte dei genitori. Il sindaco Nadia Cannito ha chiarito la posizione dell’amministrazione, sottolineando l’autonomia della scuola nelle scelte didattiche, ma garantendo al contempo il supporto del Comune per mitigare i disagi attraverso il potenziamento dei servizi di doposcuola e mensa.

Il ruolo dell’amministrazione e l’autonomia scolastica

La riorganizzazione del tempo-scuola ha sollevato diverse critiche da parte delle famiglie malnatesi, preoccupate per la riduzione delle ore di lezione. L’amministrazione comunale ha precisato che tali decisioni spettano esclusivamente agli organi collegiali della scuola. «Le scelte relative all’orario scolastico e all’organizzazione didattica rientrano esclusivamente nelle competenze dell’Istituzione scolastica. Il Comune non ha alcun potere decisionale né possibilità di intervento su tali provvedimenti, assunti in piena autonomia» ha scritto il sindaco Nadia Cannito-.

Supporto alle famiglie: doposcuola e agevolazioni ISEE

Nonostante l’impossibilità di intervenire sulla didattica, il Comune si è mosso per rispondere alle esigenze logistiche dei genitori. È stata infatti confermata la disponibilità ad attivare i servizi di doposcuola e mensa anche per il lunedì pomeriggio, coprendo così il vuoto lasciato dal nuovo orario che non prevede rientri. «Confermo la piena disponibilità del Comune a sostenere le famiglie, attivando i servizi di competenza, in particolare doposcuola e mensa», si legge nel comunicato. L’amministrazione sta inoltre valutando di rivedere le fasce ISEE per innalzare la soglia di esenzione e aiutare i nuclei familiari più fragili a sostenere i costi dei servizi aggiuntivi.

La riflessione educativa della sindaca

Nadia Cannito, che oltre a guidare il Comune è anche un’insegnante, non ha nascosto le proprie perplessità sulla riduzione dell’offerta formativa. «La riduzione del tempo scuola non è mai una scelta positiva. Il tempo trascorso a scuola rappresenta un valore educativo fondamentale, non solo per l’apprendimento, ma anche per la crescita personale e l’inclusione» . Secondo la prima cittadina, la scuola deve restare un presidio sociale fondamentale per il territorio e le preoccupazioni espresse dai genitori sono da ritenersi legittime e fondate.

Collaborazione tra istituzioni

L’obiettivo dichiarato è quello di mantenere un canale di comunicazione aperto tra scuola, Comune e famiglie. L’amministrazione ribadisce che il proprio compito non è sostituirsi ai dirigenti scolastici, ma garantire che i servizi extrascolastici siano efficienti e di qualità. La collaborazione tra le diverse realtà è vista come l’unica strada percorribile per tutelare il diritto all’educazione e venire incontro alle necessità organizzative della comunità malnatese.

Il comunicato integrale

Riorganizzazione dell’orario della scuola primaria: il Comune di Malnate chiarisce il proprio ruolo e conferma il sostegno alle famiglie

In merito alle recenti decisioni assunte dall’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” riguardo alla riorganizzazione dell’orario della scuola primaria, il Comune di Malnate ritiene doveroso fornire alcuni chiarimenti, al fine di garantire una corretta e trasparente informazione alla cittadinanza.

Le scelte relative all’orario scolastico, all’organizzazione didattica e al tempo-scuola rientrano esclusivamente nelle competenze dell’Istituzione scolastica e dei suoi organi collegiali. Il Comune non ha alcun potere decisionale né possibilità di intervento su tali provvedimenti, che vengono assunti dalla scuola in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente. (D.P.R .275/1999 e dalla Legge 107/2015)

Come Amministrazione comunale, non possiamo quindi intervenire sulle decisioni di natura didattica. Possiamo però, e riteniamo doveroso farlo, essere vicini alle famiglie, soprattutto in una fase di cambiamento che coinvolge bambini e genitori e che sta comprensibilmente generando preoccupazione.

In qualità di Sindaco, confermo la piena disponibilità del Comune a sostenere le famiglie, attivando i servizi di competenza comunale, in particolare il servizio di doposcuola e la mensa, anche nell’ulteriore pomeriggio del lunedì. Il costo di tali servizi aggiuntivi sarà sostenuto dalle famiglie, mentre l’Amministrazione comunale sta valutando la possibilità di rivedere le fasce ISEE, aumentando la soglia di esenzione, per aiutare le famiglie più fragili.

Parlo anche da insegnante, con la consapevolezza che questo ruolo comporta: la riduzione del tempo scuola non è mai una scelta positiva. Il tempo trascorso a scuola rappresenta un valore educativo fondamentale, non solo per l’apprendimento, ma anche per la crescita personale, relazionale e inclusiva dei bambini. Ridurre l’orario scolastico significa spesso sottrarre opportunità educative, soprattutto per gli alunni più fragili. Inoltre, credo che la scuola rappresenti un presidio sociale fondamentale per il territorio. Le preoccupazioni espresse da molte famiglie sono quindi legittime, fondate e meritano attenzione e ascolto. Per questo, ritengo indispensabile mantenere un confronto aperto e costruttivo, soprattutto quando le decisioni incidono sul benessere dei bambini e sull’organizzazione familiare.

L’Amministrazione comunale non ha il compito di sostituirsi alla scuola, ma di garantire in primis servizi extrascolastici efficienti e di qualità, come abbiamo sempre fatto, senza tralasciare il necessario supporto e ascolto rivolto ai genitori, nella convinzione che, solo attraverso una collaborazione fattiva tra istituzioni, famiglie e scuola, sia possibile tutelare concretamente il diritto all’educazione e la qualità dei servizi offerti.

Malnate, 26 gennaio 2026