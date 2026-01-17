Nuovo “singolo” della Pro Loco di Ranco per la Giornata del Dialetto: Vasco Rossi, Mengoni e Taylor Swift tra le “quasi” guest star

Due progetti, un’unica missione: custodire e valorizzare l’identità locale. In occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, che si celebra ogni 17 gennaio, la Pro Loco di Ranco lancia due iniziative che mettono al centro la lingua del paese, tra ricordi e creatività: un libro illustrato e una canzone originale in dialetto.

“Ranc – Ti se ricòrdat i temp indré?”: il libro che racconta il paese

Il primo progetto è un volume dal titolo evocativo: “Ranc – Ti se ricòrdat i temp indré?”, ovvero Ti ricordi i tempi passati? Un vero e proprio viaggio nella memoria collettiva di Ranco, fatto di parole dialettali, racconti, immagini e suggestioni.

I testi, scritti in dialetto e accompagnati da traduzione in italiano, sono arricchiti dai disegni originali dell’artista Alejandro Massaro Lattuada, che illustra luoghi simbolici come la brèla, il Sasso Cavallazzo o le feste popolari, portando alla luce scene di vita quotidiana legate al lago e alla cultura locale.

Un’opera che vuole tramandare il lessico del paese, i suoi detti, i proverbi e le espressioni che rischiano di andare perduti, ma che restano fondamentali per raccontare l’identità di una comunità. Il libro è disponibile da oggi presso la sede della Pro Loco di Ranco.

“Parlem incoo”: il dialetto diventa musica

Il secondo progetto è una canzone inedita dal titolo “Parlem incoo – Parliamo oggi”, realizzata e cantata dai volontari della Pro Loco. Una melodia fresca e coinvolgente, pensata per portare il dialetto nel presente, rendendolo vivo e attuale attraverso la musica.

Protagonista della canzone è ancora una volta Albino, figura amatissima in paese, conosciuto per la sua spontaneità e la sua ironia. La sua voce, il suo modo di interpretare il dialetto e la sua energia rendono il brano autentico e vicino alla gente. Un progetto corale che vede esibirsi tanti aderenti alla Pro Loco. La direzione artistica è firmata da Matteo Jamundo del collettivo Rainbowhale, che ha curato l’arrangiamento e la produzione del pezzo.

Una sorpresa sul palco: Vasco, Mengoni e Taylor Swift (quasi) a Ranco

A sorpresa, la Pro Loco annuncia anche un’esibizione speciale, in programma nelle prossime settimane, dove la canzone “Parlem incoo” verrà reinterpretata in versioni uniche e curiose. A salire sul palco, tra ironia e creatività, saranno alcune “star” della musica italiana e internazionale: Vasco Rossi, Marco Mengoni e Taylor Swift… o meglio, le loro versioni inedite, grazie a una performance originale pensata per far sorridere e riflettere.

Un modo giocoso per far dialogare le sonorità globali con le parole del dialetto, ricordando che la lingua del cuore, quella che racconta la nostra storia, può essere cantata da chiunque.

Lo scorso anno a essere presa di mira era stata l’intelligenza artificiale