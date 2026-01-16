Nuovo viaggio tra Natura e Spazio nella domenica di Porte aperte al Parco Pineta

Porte aperte domenica 18 gennaio al Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta a Tradate. La proposta per grandi e piccini è un nuovo Viaggio tra Natura e Spazio in cui riscoprire i sentieri dell’area protetta e per avventurarsi in un’esperienza per piccoli astronauti pronti ad esplorare i più affascinanti misteri dell’Universo: Dalle Nebulose e buchi neri!

DALLE NEBULOSE AI BUCHI NERI

Un appassionante viaggio che ci permetterà di seguire una stella dalla sua nascita sino alla sua spettacolare fine viaggiando tra giganti rosse, nane bianche, pulsar e buchi neri!

Il viaggio prevede una quota di iscrizione, partirà alle ore 14.30 per i più piccoli, e poi alle 15.30 e alle 16.30 per tutti, dai 9 anni, ed è prenotabile a QUESTO LINK.