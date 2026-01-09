Nutribullet Treviso – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Ultimo turno del girone di andata nel campionato di basket di A1 e trasferta importante per la Openjobmetis che prova a qualificarsi per le Final Eight di Coppa Italia. I biancorossi giocheranno sul campo della Nutribullet Treviso con palla a due prevista alle ore 16 di domenica 11 gennaio. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dalla vigilia; poi domenica dalle 15,15 circa la cronaca minuto per minuto del match.

