Nutribullet Treviso – Openjobmetis Varese, la partita in diretta
Ultima di andata per i biancorossi impegnati al PalaVerde con l'obiettivo di qualificarsi alla Coppa Italia: si gioca domenica 11 gennaio dalle ore 16. Seguite e commentate con noi il match in #direttavn
Ultimo turno del girone di andata nel campionato di basket di A1 e trasferta importante per la Openjobmetis che prova a qualificarsi per le Final Eight di Coppa Italia. I biancorossi giocheranno sul campo della Nutribullet Treviso con palla a due prevista alle ore 16 di domenica 11 gennaio. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dalla vigilia; poi domenica dalle 15,15 circa la cronaca minuto per minuto del match.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.
