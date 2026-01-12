Nuvole in arrivo e pioggia nel fine settimana. Temperature in rialzo fino a 10 gradi

Dopo un inizio di gennaio stabile e in gran parte soleggiato, il tempo è destinato a cambiare nei prossimi giorni secondo le previsioni del Centro geofisico Prealpino. Il promontorio anticiclonico, che finora ha garantito cieli sereni e temperature invernali, si sta gradualmente indebolendo per effetto dell’avvicinamento di una vasta area depressionaria dall’Atlantico. Il risultato sarà un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche, accompagnato da un aumento della nuvolosità e un lieve ma costante rialzo delle temperature, sia in pianura sia in montagna.

Lunedì 12: giornata tranquilla ma primi segnali di cambiamento

Oggi, lunedì, il cielo si presenta in prevalenza soleggiato con il passaggio di alcune velature ad alta quota. Qualche nuvola in più si è vista lungo le Alpi e in Engadina, dove si sono verificati deboli fenomeni residui. Le temperature massime si attestano attorno ai 7 gradi in pianura e a 1 grado in Alta Engadina, mentre a 2000 metri si è osservato un rialzo termico da -3 a 0 gradi.

Da martedì arrivano le nuvole e qualche goccia

Martedì 13 gennaio il tempo sarà più grigio, con cieli spesso nuvolosi e schiarite solo temporanee. Non si escludono locali pioviggini in pianura e qualche fiocco di neve oltre i 1300 metri. Le temperature oscilleranno tra 0 e 3 gradi di minima e tra 3 e 7 gradi di massima. A 2000 metri, la colonnina di mercurio tornerà a scendere fino a -2 gradi.

Mercoledì 14 e giovedì 15: poche schiarite, torna la pioviggine

Le giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 saranno dominate da una nuvolosità compatta, soprattutto sul versante sudalpino. Anche in Ticino centro-meridionale il cielo resterà molto nuvoloso, con possibilità di deboli precipitazioni e limite delle nevicate attorno ai 1300 metri. In Engadina il tempo si manterrà in parte soleggiato. Le temperature massime raggiungeranno gli 8 gradi, mentre in quota si manterranno stabili attorno ai -2 gradi a 2000 metri.

Fine settimana più instabile ma meno freddo

Tra venerdì 16 e domenica 18 gennaio, è atteso un progressivo peggioramento, con cieli coperti, nebbie frequenti in pianura e precipitazioni deboli ma diffuse. Il limite della neve sarà in calo fino a circa 1200 metri, mentre in montagna le temperature resteranno relativamente miti. Domenica sono previste residue precipitazioni al Sud, con tendenza a miglioramento sulle Alpi.

Temperature in aumento: fino a 10 gradi la prossima settimana

A partire da lunedì 19 gennaio, l’evoluzione del tempo resta ancora incerta, ma i modelli prevedono un possibile nuovo aumento termico, con temperature massime comprese tra 7 e 10 gradi, grazie a correnti miti dal sud. Tuttavia, il cielo resterà spesso nuvoloso con qualche episodio piovoso, specie sul lato meridionale delle Alpi.