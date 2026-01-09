Obiettivo Mondiali: la nazionale norvegese di orienteering fa tappa nel Varesotto

Gli orientisti si muovono su traiettorie insolite, dentro e fuori dai sentieri. Se n’è accorto all’improvviso un anziano signore, in cammino per la consueta passeggiata mattutina nei boschi di Cuirone. Davanti a lui, dal fitto della vegetazione, sbucano di corsa quattro ragazze norvegesi: qualche passo sul sentiero, poi l’attraversamento di un prato e di nuovo dentro la boscaglia.

«Che bella sorpresa oggi in bosco, di solito incrocio i cinghiali», scherza l’uomo quando, pochi passi più indietro, incontra Antonio Franco, tecnico dell’Asd Dalla Chiesa di Sesto Calende, impegnato a posare i punti di controllo per l’allenamento. Poco dopo, dal bosco compare anche Kasper Fosser (in foto): a 26 anni è già una leggenda dell’orienteering, con tre medaglie d’oro individuali consecutive ai Campionati del Mondo. Dal 2021, nella distanza “long”, non ha praticamente rivali.

Kasper Fosser mentre si allena nei boschi di Vergiate

Per l’ultima tappa di un campo di allenamento di dieci giorni tra Liguria e Lombardia, la nazionale norvegese ha scelto la mappa di Vergiate–Cuirone–Monte San Giacomo, realizzata nel 2021 dall’Asd Dalla Chiesa con il contributo di Leonardo Spa e del Comune di Vergiate. Una scelta non casuale, come spiega il coach della squadra, il finlandese Janne Salmi: «Vogliamo concludere il raduno con un allenamento lungo nel bosco, su un terreno che offre diverse scelte di percorso. Questa è una zona ideale, anche perché comoda sia per l’albergo sia per l’aeroporto di Malpensa».

Sotto la sua guida, la Norvegia è diventata la squadra da battere sul palcoscenico mondiale e punta a confermarsi anche ai Campionati del Mondo sprint, in programma a giugno tra Genova e la Liguria. A Vergiate, insieme a Salmi, seguono la squadra altri due allenatori. «Torneremo presto in Italia», racconta il francese Damien Renard. «Saremo di nuovo qui a marzo e poi a giugno per preparare al meglio i Mondiali. Allenarsi in questo territorio offre un grande vantaggio logistico».

Il Varesotto si conferma così terreno fertile per l’orienteering, come sanno bene gli appassionati di questo sport. E il calendario dei prossimi mesi lo dimostra: il 10 e 11 ottobre, il Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Sport Orientamento ospiterà oltre 500 atleti a Cunardo e Bedero Valcuvia in occasione dell’Arge Alp, manifestazione internazionale che coinvolge le regioni alpine di Italia, Svizzera, Austria e Germania.

«E non finisce qui», spiega Lorenzo Bellò, responsabile della sezione orienteering dell’Asd Dalla Chiesa. «Per i prossimi anni abbiamo progetti ambiziosi, che speriamo possano portare ancora più orientisti e appassionati a scoprire il nostro territorio».