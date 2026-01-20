Olgiate Olona, torna il progetto sul disastro aereo del ’59: al via la sedicesima edizione
Coinvolti gli studenti delle terze medie della "Dante Alighieri". Alberto Colombo incontrerà i ragazzi per tramandare la storia delle settanta vite immortali. Premiazione il 26 giugno
Settant’anni di storia che continuano a vivere attraverso le parole delle nuove generazioni. Torna a Olgiate Olona il progetto didattico dedicato alla memoria del disastro aereo del 26 giugno 1959, iniziativa giunta alla sua sedicesima edizione e sostenuta con convinzione dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Montano.
Il progetto, inserito stabilmente nel Piano dell’offerta formativa del Comune, vedrà quest’anno la partecipazione di due sezioni della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” (la 3ªA e la 3ªC), per un totale di 42 alunni.
La storia entra in classe
A guidare i ragazzi in questo viaggio nel tempo sarà Alberto Colombo, ideatore del progetto e autore dei volumi sulla sciagura. Gli incontri, dal titolo “Olgiate Olona 26 giugno 1959-2026. Settanta vite immortali tra memoria e solidarietà”, si terranno lunedì 2 febbraio e martedì 3 febbraio.
Obiettivo della conversazione è far conoscere ai giovanissimi un evento che ha segnato profondamente il territorio, trasformando una tragedia in un’occasione di solidarietà e memoria collettiva, già premiata nel 2011 con la medaglia del Presidente della Repubblica.
Il concorso letterario
Dopo gli incontri, gli studenti saranno chiamati a produrre degli elaborati scritti. Una giuria esterna selezionerà i cinque testi meritevoli, capaci di interpretare al meglio lo spirito della commemorazione. Gli autori saranno premiati ufficialmente il 26 giugno 2026, durante la cerimonia solenne dedicata alle vittime della sciagura.
Un patrimonio umano di 1.500 ragazzi
Dalla sua nascita nel 2010, il progetto ha coinvolto circa 1.500 studenti, creando un vero e proprio “patrimonio della memoria”. I 140 elaborati premiati nelle scorse quindici edizioni sono stati recentemente raccolti nel volume “La memoria del 26 giugno 1959 perpetuata dai giovani olgiatesi”, pubblicato nel 2025, a testimonianza dell’alto valore letterario e umano dell’iniziativa.
Un impegno che continua, per far sì che il ricordo di quelle settanta vite non sbiadisca, ma diventi seme di cittadinanza attiva per i cittadini di domani.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.