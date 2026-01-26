Olimpiadi, “Busto Arsizio ha già vinto l’oro”: il 4 febbraio 5mila studenti per la fiaccola

Busto Arsizio è pronta a vivere una giornata destinata a entrare nella storia cittadina.

Mercoledì 4 febbraio 2026 il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 sarà una grande festa, con il coinvolgimento di oltre 5mila studenti delle scuole cittadine, la partecipazione delle associazioni sportive in divisa e la cittadinanza invitata ad assistere al passaggio della fiaccola, accogliendo con il massimo calore i 52 tedofori che renderanno speciale il percorso cittadino.

Tutti i presupposti ci sono perché quella del 4 febbraio sia una giornata memorabile: Busto Arsizio, che ha messo in campo anche un ricchissimo programma collaterale di eventi “BA Olimpiadi”, in calendario fino al 22 febbraio, «ha già vinto la sua medaglia olimpica». A dirlo è Franco Ascani, membro della Commissione Cultura del Comitato Olimpico, che in città ha curato la mostra “Proiezioni e immagini olimpiche”, ospitata nella Sala Gemella del Museo del Tessile.

Il passaggio della Fiamma: orari e percorso in città

La Fiamma Olimpica, proveniente da Gallarate, attraverserà Busto Arsizio nel corso della 59ª tappa del lungo viaggio che porterà il sacro fuoco olimpico fino a Milano, al termine di un percorso che coinvolgerà 10.001 tedofori in tutta Italia. Dopo Busto Arsizio, la tappa proseguirà verso Castellanza e Legnano, per poi arrivare nel pomeriggio a Monza.

A Busto Arsizio saranno 52 i tedofori impegnati lungo il tratto cittadino: i nomi non sono ancora stati comunicati per ragioni di sicurezza, ma – come sottolineano dagli ambienti organizzativi – saranno figure di grande valore, capaci di rappresentare lo sport, l’impegno e la comunità.

La partenza è prevista alle ore 10.56 dall’oratorio della Beata Giuliana. Da lì la Fiamma attraverserà il cuore della città seguendo questo percorso dettagliato:

viale Repubblica

via Quintino Sella

piazza San Michele

piazza Manzoni

via Mazzini

via Bramante

piazza Santa Maria

via Cavour

piazza San Giovanni

via Milano

piazza Garibaldi

corso XX Settembre

Grande soddisfazione è stata espressa da Luca Folegani, vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Busto Arsizio, che ha accolto con entusiasmo l’arrivo della Fiamma in città: «È una gioia enorme per Busto Arsizio poter vivere momento così alto e simbolico. Il coinvolgimento delle scuole, dei giovani e delle associazioni sportive rende questa giornata ancora più significativa. Non nascondo però che ci saremmo aspettati una maggiore collaborazione da parte degli organizzatori, che avrebbero potuto coinvolgere più attivamente le amministrazioni comunali. C’era – e c’è – un grande desiderio, da parte dei Comuni, di fare festa insieme e valorizzare al massimo questo passaggio».

Non solo Fiamma: una città coinvolta tra mostre, cultura ed eventi

Il passaggio della Fiamma Olimpica si inserisce in un ricchissimo programma di eventi culturali e sportivi che, dal 31 gennaio al 22 febbraio, coinvolge l’intera città.

Tra Museo del Tessile, biblioteche, teatri, gallerie e piazze, Busto Arsizio ospita mostre dedicate alla storia olimpica, proiezioni di immagini iconiche, incontri con grandi protagonisti dello sport, concerti, performance e iniziative per tutte le età.

Dal 31 gennaio al 22 febbraio

Museo del Tessile – Sala Gemella

Mostra e proiezioni di immagini olimpiche nell’ambito del progetto

“Emozione dei Giochi – Culture Through Sport”

Orari:

giovedì e venerdì 9.00–13.00

sabato e domenica 9.30–13.00 e 15.30–18.30

Inaugurazione sabato 31 gennaio alle 11.00

Sabato 31 gennaio

ore 12.00 – Sala Conferenze Museo del Tessile

Incontro con Emil Zulian ed Emiliano Lauzi , ex atleti olimpici

ore 18.00 – Galleria Boragno

Inaugurazione mostra “Le fotografie sono l’inizio della maggior parte dei sogni”, dedicata a Gigi Borsani

ore 21.00 – Teatro San Giovanni Bosco

Concerto banda “La Baldoria” e cori “Ai Preat”, “Monterosa” e “Voci del Rosa”

Mercoledì 4 febbraio

ore 10.56 – Passaggio della Fiamma Olimpica

ore 20.30 – Biblioteca Comunale Sala Monaco

Presentazione del libro “Milano capitale dello sport” di Federico Casotti

Dal 4 al 22 febbraio

Biblioteca Comunale – Sala Monaco

Mostra di libri a tema Olimpiadi Invernali

Sabato 14, domenica 15 e domenica 22 febbraio

Isole sceniche con performance itineranti

Parate luminose, teatro del fuoco, clownerie, acrobazie e spettacoli aerei nell’ambito del progetto “Varese Olympic Festival”

Domenica 15 febbraio

Campionati Bustesi di Sci Alpino – Memorial Chicco Tosi (Valtournenche)

ore 16.30 – Sala Pro Busto

Concerto dei cori “Ai Preat” e “Motta Rossa”

Mercoledì 25 marzo