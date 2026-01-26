Olimpiadi, “Busto Arsizio ha già vinto l’oro”: il 4 febbraio 5mila studenti per la fiaccola
Presentato il percorso della fiamma olimpica con 52 tedofori lungo il percorso. Tanti gli eventi collaterali inseriti nel programma BA Olimpiadi con concerti, mostre e isole sceniche
Busto Arsizio è pronta a vivere una giornata destinata a entrare nella storia cittadina.
Mercoledì 4 febbraio 2026 il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 sarà una grande festa, con il coinvolgimento di oltre 5mila studenti delle scuole cittadine, la partecipazione delle associazioni sportive in divisa e la cittadinanza invitata ad assistere al passaggio della fiaccola, accogliendo con il massimo calore i 52 tedofori che renderanno speciale il percorso cittadino.
Tutti i presupposti ci sono perché quella del 4 febbraio sia una giornata memorabile: Busto Arsizio, che ha messo in campo anche un ricchissimo programma collaterale di eventi “BA Olimpiadi”, in calendario fino al 22 febbraio, «ha già vinto la sua medaglia olimpica». A dirlo è Franco Ascani, membro della Commissione Cultura del Comitato Olimpico, che in città ha curato la mostra “Proiezioni e immagini olimpiche”, ospitata nella Sala Gemella del Museo del Tessile.
Il passaggio della Fiamma: orari e percorso in città
La Fiamma Olimpica, proveniente da Gallarate, attraverserà Busto Arsizio nel corso della 59ª tappa del lungo viaggio che porterà il sacro fuoco olimpico fino a Milano, al termine di un percorso che coinvolgerà 10.001 tedofori in tutta Italia. Dopo Busto Arsizio, la tappa proseguirà verso Castellanza e Legnano, per poi arrivare nel pomeriggio a Monza.
A Busto Arsizio saranno 52 i tedofori impegnati lungo il tratto cittadino: i nomi non sono ancora stati comunicati per ragioni di sicurezza, ma – come sottolineano dagli ambienti organizzativi – saranno figure di grande valore, capaci di rappresentare lo sport, l’impegno e la comunità.
La partenza è prevista alle ore 10.56 dall’oratorio della Beata Giuliana. Da lì la Fiamma attraverserà il cuore della città seguendo questo percorso dettagliato:
-
viale Repubblica
-
via Quintino Sella
-
piazza San Michele
-
piazza Manzoni
-
via Mazzini
-
via Bramante
-
piazza Santa Maria
-
via Cavour
-
piazza San Giovanni
-
via Milano
-
piazza Garibaldi
-
corso XX Settembre
Grande soddisfazione è stata espressa da Luca Folegani, vicesindaco e assessore allo Sport del Comune di Busto Arsizio, che ha accolto con entusiasmo l’arrivo della Fiamma in città: «È una gioia enorme per Busto Arsizio poter vivere momento così alto e simbolico. Il coinvolgimento delle scuole, dei giovani e delle associazioni sportive rende questa giornata ancora più significativa. Non nascondo però che ci saremmo aspettati una maggiore collaborazione da parte degli organizzatori, che avrebbero potuto coinvolgere più attivamente le amministrazioni comunali. C’era – e c’è – un grande desiderio, da parte dei Comuni, di fare festa insieme e valorizzare al massimo questo passaggio».
Non solo Fiamma: una città coinvolta tra mostre, cultura ed eventi
Il passaggio della Fiamma Olimpica si inserisce in un ricchissimo programma di eventi culturali e sportivi che, dal 31 gennaio al 22 febbraio, coinvolge l’intera città.
Tra Museo del Tessile, biblioteche, teatri, gallerie e piazze, Busto Arsizio ospita mostre dedicate alla storia olimpica, proiezioni di immagini iconiche, incontri con grandi protagonisti dello sport, concerti, performance e iniziative per tutte le età.
Dal 31 gennaio al 22 febbraio
Museo del Tessile – Sala Gemella
Mostra e proiezioni di immagini olimpiche nell’ambito del progetto
“Emozione dei Giochi – Culture Through Sport”
Orari:
-
giovedì e venerdì 9.00–13.00
-
sabato e domenica 9.30–13.00 e 15.30–18.30
Inaugurazione sabato 31 gennaio alle 11.00
Sabato 31 gennaio
-
ore 12.00 – Sala Conferenze Museo del Tessile
Incontro con Emil Zulian ed Emiliano Lauzi, ex atleti olimpici
-
ore 18.00 – Galleria Boragno
Inaugurazione mostra “Le fotografie sono l’inizio della maggior parte dei sogni”, dedicata a Gigi Borsani
-
ore 21.00 – Teatro San Giovanni Bosco
Concerto banda “La Baldoria” e cori “Ai Preat”, “Monterosa” e “Voci del Rosa”
Mercoledì 4 febbraio
-
ore 10.56 – Passaggio della Fiamma Olimpica
-
ore 20.30 – Biblioteca Comunale Sala Monaco
Presentazione del libro “Milano capitale dello sport” di Federico Casotti
Dal 4 al 22 febbraio
Biblioteca Comunale – Sala Monaco
Mostra di libri a tema Olimpiadi Invernali
Sabato 14, domenica 15 e domenica 22 febbraio
Isole sceniche con performance itineranti
Parate luminose, teatro del fuoco, clownerie, acrobazie e spettacoli aerei nell’ambito del progetto “Varese Olympic Festival”
Domenica 15 febbraio
-
Campionati Bustesi di Sci Alpino – Memorial Chicco Tosi (Valtournenche)
-
ore 16.30 – Sala Pro Busto
Concerto dei cori “Ai Preat” e “Motta Rossa”
Mercoledì 25 marzo
-
ore 21.00 – Sala Tramogge dei Molini Marzoli
Incontro con Giorgio Rocca, ex campione mondiale di sci alpino
