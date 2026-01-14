Oltre mille atleti da tutta Italia al PalaBorsani per la 2° Prova Nazionale Assoluti, Giovani, Cadetti di spada

La scherma con la S maiuscola in pedana con il Club Scherma Legnano nel fine settimana. Da venerdì 16 a domenica 18 gennaio al PalaBorsani di Castellanza circa 1.100 atleti provenienti da tutta Italia si affronteranno nella 2° Prova Nazionale Assoluti, Giovani, Cadetti di Spada maschile e femminile, valida per la qualificazione ai Campionati Italiani di categoria in programma a maggio a Roma. Alla regia della manifestazione la società legnanese, in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma e con il patrocinio di Regione Lombardia, dei Comuni di Legnano e Castellanza, del CONI e del Comitato Regionale Lombardo.

Trentatré in tutto le pedane che saranno allestite alla Soevis Arena per la tre giorni della manifestazione, la cui finale sarà trasmessa in streaming sui canali di Federscherma. Si parte venerdì 16 gennaio, quando dalle 9 in poi saliranno in pedana i 227 Cadetti (Under 17) di spada maschile per la fase dei gironi di qualificazione, seguita dalla fase di assalti ad eliminazione diretta e in chiusura dagli assalti della finale; alle 12, invece toccherà alle 166 Cadette iscritte per la spada femminile. Sabato 17, invece, dalle 9 in poi toccherà ai 211 Giovani (Under 20) di spada maschile e dalle 12 alle 145 spadiste iscritte. Ultimo giorno di gare domenica 18 gennaio: la conclusione della competizione sarà dedicata agli Assoluti, con inizio della gara maschile (213 iscritti) alle 9 e di quella femminile (132 iscritti) alle 12.

«Negli ultimi anni la manifestazione è sempre stata dedicata a Giovani e Cadetti – ha sottolineato il presidente del Club Scherma Legnano, Giuseppe Zalum, durante la presentazione delle gare -: quest’anno, grazie al nuovo calendario di gare impostato dalla Federazione, si è aggiunta una giornata dedicata agli Assoluti. La gara è ormai un appuntamento fisso nel panorama italiano, anche in virtù della city partnership siglata con la Federazione Italiana Scherma, ed è un momento molto importante sia per noi, sia per il territorio: porteremo a Legnano e Castellanza circa 1.100 atleti nei tre giorni di gara, principalmente minorenni e quindi accompagnati dalle famiglie, con un indotto rilevante per alberghi, ristorazione ed esercizi commerciali».

«Manifestazione come questa fanno bene al territorio – ha aggiunto il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, trovano sponda negli assessori allo sport di Legnano e Castellanza, Guido Bragato e Claudio Merati -: non solo spingono a condividere i valori dello sport, ma rappresentano anche un esempio concreto di cosa voglia dire impegnarsi con passione, dedizione e anche con un sano spirito di competizione per spingere sempre più in là il proprio limite. Sono momenti importanti per tutta la città perché creano un modello: la scherma trasmette una serie di soft skills ed è un orgoglio come legnanesi avere un club che non fa crescere solo campioni, ma anche uomini e donne che metteranno a frutto queste soft skills nella vita».

Soft skills come la capacità di confrontarsi con vittorie e sconfitte con la consapevolezza che «bisogna costantemente lavorare per migliorarsi e avere rispetto dell’avversario» – concetti che la scherma punta a «far entrare nel dna dei giovani», come ha sottolineato il consigliere federale Marcello Scisciolo – e quella di «imparare a soffrire, perdere e piangere, ma soprattutto a rialzarsi e a non arrendersi mai», come ha ribadito Carola Magiarotti, ex schermitrice olimpica oggi vicepresidente del Comitato Regionale Lombardia del CONI.

In pedana saliranno anche cinque giovani atleti del Club Scherma Legnano: venerdì 16 gennaio toccherà ad Andrea Colombo, Leo Ferrari e Kyle Gruner nella categoria Cadetti spada maschile e ad Alice Magistrelli nella categoria Cadette spada femminile; sabato 17 gennaio, invece, Andrea Colombo, Leo Ferrari, Kyle Gruner e Riccardo Liri parteciperanno alla gara Giovani di spada maschile, mentre domenica 18 a rappresentare il club nella categoria Assoluti sarà Andrea Colombo.

La tre giorni di gare del fine settimana non sarà solo un «appuntamento iconico per la scherma italiana», ma anche «un’esperienza fortissima dal punto di vista educativo», che permetterà a giovani schermitori di confrontarsi anche «con atleti molto più avanti di loro per età e per esperienza», come ha spiegato Lorenzo Ravazzani, presidente del Comitato Regionale Lombardia della Federazione Italiana Scherma.

Ampio spazio anche alla sostenibilità grazie al progetto Ecoblade per la raccolta e lo smaltimento delle lame di acciaio rotte o inutilizzate e al convegno “L’importanza della dieta equilibrata nella vita, nello sport e nella scherma”, con relatori il dott. Paolo Mascagni, specialista in medicina fisica e riabilitazione e medico di società sportive professionistiche, e la dott.sa Arianna Molgora, biologa nutrizionista specializzata in nutrizione sportiva.