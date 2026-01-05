Open day alla Scuola dell’infanzia di Caronno Varesino
Dalla psicomotricità al progetto di bilinguismo in inglese, passando per laboratori, spazi interni ed esterni: l'asilo si presenta alle famiglie sabato 10 gennaio alle 9.30
Una mattinata all’asilo per conoscere tutte le proposte della Scuola dell’infanzia di Caronno Varesino. L’appuntamento è per la mattinata di sabato 10 gennaio: dalle ore 9.30 alle 11.30 la struttura accoglierà le famiglie per presentare gli spazi dove i bambini giocano e imparano, tra mlteplici attività e laboratori.
Oltre agli spazi interni, atelier di pittura e sezioni – quattro di scuola dell’infanzia per bambini tra i 3 e i 6 anni e una sezione primavera per i piccoli tra i 2 e i 3 anni – bambini e genitori potranno visitare l’ampio parco esterno e gli orti didattici.
Le insegnanti presenteranno poi i laboratori di psicomotricità, logopedia, ludoteca musicale e inglese, da cui parte la sperimentazione di bilinguismo in lingua inglese.
Per maggiori informazioni consultare il sito a QUESTO LINK contattare l’asilo ai numeri 0331 980335 o 351 5054748 oppure scrivere a segreteria@scuolainfanziacaronno.it
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.