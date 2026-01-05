Open day alla Scuola dell’infanzia di Caronno Varesino

Una mattinata all’asilo per conoscere tutte le proposte della Scuola dell’infanzia di Caronno Varesino. L’appuntamento è per la mattinata di sabato 10 gennaio: dalle ore 9.30 alle 11.30 la struttura accoglierà le famiglie per presentare gli spazi dove i bambini giocano e imparano, tra mlteplici attività e laboratori.

Oltre agli spazi interni, atelier di pittura e sezioni – quattro di scuola dell’infanzia per bambini tra i 3 e i 6 anni e una sezione primavera per i piccoli tra i 2 e i 3 anni – bambini e genitori potranno visitare l’ampio parco esterno e gli orti didattici.

Le insegnanti presenteranno poi i laboratori di psicomotricità, logopedia, ludoteca musicale e inglese, da cui parte la sperimentazione di bilinguismo in lingua inglese.

Per maggiori informazioni consultare il sito a QUESTO LINK contattare l’asilo ai numeri 0331 980335 o 351 5054748 oppure scrivere a segreteria@scuolainfanziacaronno.it