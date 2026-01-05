Varese News

Open day alla Scuola dell’infanzia di Caronno Varesino

Dalla psicomotricità al progetto di bilinguismo in inglese, passando per laboratori, spazi interni ed esterni: l'asilo si presenta alle famiglie sabato 10 gennaio alle 9.30

Open Day Scuola dell’Infanzia di Caronno Varesino

Una mattinata all’asilo per conoscere tutte le proposte della Scuola dell’infanzia di Caronno Varesino. L’appuntamento è per la mattinata di sabato 10 gennaio: dalle ore 9.30 alle 11.30 la struttura accoglierà le famiglie per presentare gli spazi dove i bambini giocano e imparano, tra mlteplici attività e laboratori.

Oltre agli spazi interni, atelier di pittura e sezioni – quattro di scuola dell’infanzia per bambini tra i 3 e i 6 anni e una sezione primavera per i piccoli tra i 2 e i 3 anni – bambini e genitori potranno visitare l’ampio parco esterno e gli orti didattici.

Le insegnanti presenteranno poi i laboratori di psicomotricità, logopedia, ludoteca musicale e inglese, da cui parte la sperimentazione di bilinguismo in lingua inglese.

Per maggiori informazioni consultare il sito a QUESTO LINK contattare l’asilo ai numeri 0331 980335 o 351 5054748 oppure scrivere a segreteria@scuolainfanziacaronno.it

Pubblicato il 05 Gennaio 2026
