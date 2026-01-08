Open Day della Scuola Materna di Luvinate, nuovi spazi e progetti per i bimbi
Appuntamento sabato 10 gennaio 2026, con inizio alle ore 9.30. Durante la mattinata, mentre i genitori parleranno con l'Equipe educativa, i bambini potranno partecipare ad uno speciale laboratorio esperienziale
Sabato 10 gennaio 2026, con inizio alle ore 9.30, si svolgerà l’Open Day della Scuola Materna di Luvinate.
Si potranno in particolare conoscere e vedere gli spazi totalmente riqualificati durante la scorsa estate (pareti, pavimenti, colori), con anche gli ulteriori interventi realizzati durante la pausa natalizia, attraverso la collocazione dei nuovi rivestimenti murali ad altezza bambino con colori che armonizzano con le pareti, per ambienti ancora più curati e accoglienti.
Lo spazio più importante sarà ovviamente dedicato ai nuovi progetti, con particolare attenzione al percorso educativo offerto: didattica in natura, passeggiate con il CAI, gioco destrutturato con elementi naturali per stimolare fantasia, ingegno e creatività, progetto STEM verso la Scuola Primaria.
Tutte attività che si affiancano a tutti i servizi e progetti che proseguono e si rafforzano: prescuola e doposcuola, sport, inglese, Ritmica Dalcroze, letture animate, collegamenti con la Scuola Primaria Pedotti.
LABORATORI ESPERIENZIALI PER I BAMBINI E COLAZIONE CON GLI AMICI ASILO – Durante la mattinata, mentre i genitori parleranno con l’Equipe educativa, i bimbi potranno partecipare ad uno speciale laboratorio esperienziale dedicato alla scoperta dei 5 sensi, mentre i volontari del Comitato Amici Asilo offriranno un momento di colazione calda.
Scuola Materna Luvinate scuolamaternaluvinate@gmail.com – 0332.824252
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.