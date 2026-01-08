Open Day della Scuola Materna di Luvinate, nuovi spazi e progetti per i bimbi

Sabato 10 gennaio 2026, con inizio alle ore 9.30, si svolgerà l’Open Day della Scuola Materna di Luvinate.

Si potranno in particolare conoscere e vedere gli spazi totalmente riqualificati durante la scorsa estate (pareti, pavimenti, colori), con anche gli ulteriori interventi realizzati durante la pausa natalizia, attraverso la collocazione dei nuovi rivestimenti murali ad altezza bambino con colori che armonizzano con le pareti, per ambienti ancora più curati e accoglienti.

Lo spazio più importante sarà ovviamente dedicato ai nuovi progetti, con particolare attenzione al percorso educativo offerto: didattica in natura, passeggiate con il CAI, gioco destrutturato con elementi naturali per stimolare fantasia, ingegno e creatività, progetto STEM verso la Scuola Primaria.

Tutte attività che si affiancano a tutti i servizi e progetti che proseguono e si rafforzano: prescuola e doposcuola, sport, inglese, Ritmica Dalcroze, letture animate, collegamenti con la Scuola Primaria Pedotti.

LABORATORI ESPERIENZIALI PER I BAMBINI E COLAZIONE CON GLI AMICI ASILO – Durante la mattinata, mentre i genitori parleranno con l’Equipe educativa, i bimbi potranno partecipare ad uno speciale laboratorio esperienziale dedicato alla scoperta dei 5 sensi, mentre i volontari del Comitato Amici Asilo offriranno un momento di colazione calda.

Scuola Materna Luvinate scuolamaternaluvinate@gmail.com – 0332.824252