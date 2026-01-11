OpenjobMetis a Materia: lo sportello lavoro aperto tutti i giovedì
Un appuntamento fisso dedicato a chi cerca lavoro: tutti i giovedì dalle 14:30 alle 18:00 è attivo lo sportello di OpenjobMetis, con servizi gratuiti di orientamento, consulenza e supporto alla ricerca di nuove opportunità professionali
Un luogo d’incontro, ascolto e orientamento per chi è alla ricerca di nuove prospettive lavorative. Tutti i giovedì dalle 14:30 alle 18:00, a Materia è attivo lo sportello di OpenjobMetis, pensato per offrire un supporto concreto a chi vuole cercare nuove opportunità nel mondo del lavoro.
Lo sportello rappresenta un punto di riferimento aperto a tutti, senza necessità di iscrizione, dove è possibile confrontarsi direttamente con professionisti del settore, ricevere informazioni sulle offerte di lavoro attive, consegnare o aggiornare il proprio curriculum vitae e ottenere indicazioni utili per orientarsi tra le diverse opportunità occupazionali presenti sul territorio.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere l’accesso ai servizi per il lavoro più semplice e diretto, valorizzando uno spazio condiviso come Materia, sempre più luogo di connessione tra persone, servizi e comunità. La presenza settimanale di OpenjobMetis consente infatti un contatto continuativo e personalizzato, favorendo un accompagnamento più efficace nel percorso di ricerca lavorativa e professionale.
Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.