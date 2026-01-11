Varese News

Lavoro

OpenjobMetis a Materia: lo sportello lavoro aperto tutti i giovedì

Un appuntamento fisso dedicato a chi cerca lavoro: tutti i giovedì dalle 14:30 alle 18:00 è attivo lo sportello di OpenjobMetis, con servizi gratuiti di orientamento, consulenza e supporto alla ricerca di nuove opportunità professionali

Generico 05 Jan 2026

Un luogo d’incontro, ascolto e orientamento per chi è alla ricerca di nuove prospettive lavorative. Tutti i giovedì dalle 14:30 alle 18:00, a Materia è attivo lo sportello di OpenjobMetis, pensato per offrire un supporto concreto a chi vuole cercare nuove opportunità nel mondo del lavoro.

Lo sportello rappresenta un punto di riferimento aperto a tutti, senza necessità di iscrizione, dove è possibile confrontarsi direttamente con professionisti del settore, ricevere informazioni sulle offerte di lavoro attive, consegnare o aggiornare il proprio curriculum vitae e ottenere indicazioni utili per orientarsi tra le diverse opportunità occupazionali presenti sul territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere l’accesso ai servizi per il lavoro più semplice e diretto, valorizzando uno spazio condiviso come Materia, sempre più luogo di connessione tra persone, servizi e comunità. La presenza settimanale di OpenjobMetis consente infatti un contatto continuativo e personalizzato, favorendo un accompagnamento più efficace nel percorso di ricerca lavorativa e professionale.

Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Avatar
chiara.ferraro@varesenews.it
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.