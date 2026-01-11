OpenjobMetis a Materia: lo sportello lavoro aperto tutti i giovedì

Un luogo d’incontro, ascolto e orientamento per chi è alla ricerca di nuove prospettive lavorative. Tutti i giovedì dalle 14:30 alle 18:00, a Materia è attivo lo sportello di OpenjobMetis, pensato per offrire un supporto concreto a chi vuole cercare nuove opportunità nel mondo del lavoro.

Lo sportello rappresenta un punto di riferimento aperto a tutti, senza necessità di iscrizione, dove è possibile confrontarsi direttamente con professionisti del settore, ricevere informazioni sulle offerte di lavoro attive, consegnare o aggiornare il proprio curriculum vitae e ottenere indicazioni utili per orientarsi tra le diverse opportunità occupazionali presenti sul territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere l’accesso ai servizi per il lavoro più semplice e diretto, valorizzando uno spazio condiviso come Materia, sempre più luogo di connessione tra persone, servizi e comunità. La presenza settimanale di OpenjobMetis consente infatti un contatto continuativo e personalizzato, favorendo un accompagnamento più efficace nel percorso di ricerca lavorativa e professionale.

Materia si trova in via Confalonieri 5, Castronno.