Openjobmetis a Materia: nuove offerte di lavoro nell’Alto Milanese
Lo sportello Openjobmetis a Materia presenta alcune proposte attive per la settimana sul territorio. Appuntamento fisso per giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00
Anche questa settimana lo sportello di Openjobmetis a Materia resta un punto di riferimento per chi è in cerca di un’occupazione in provincia di Varese e nell’area dell’Alto Milanese. L’agenzia del lavoro segnala nuove posizioni aperte in diversi settori, tra cui magazzinieri, addetti vendita e operai nel settore plastico.
Il servizio, attivo ogni giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00, apre le porte ai candidati che desiderano consegnare il proprio curriculum, ricevere orientamento professionale e confrontarsi direttamente con i consulenti dell’agenzia per il lavoro. Il servizio è sempre gratuito e aperto a tutti.
Tra le opportunità presentate, per chi è alla ricerca di impiego nel territorio, figurano:
- Magazzinieri con patentino del muletto. Due posizioni aperte nella zona di Busto Arsizio
- Addette vendita con esperienza. Due posizioni aperte per negozi situati nella zona di Gallarate
- Operaio/a nel settore plastico. Quattro posizioni aperte con lavoro su due turni nella zona di Busto Arsizio.
Come candidarsi
Chi è interessato alle opportunità proposte può presentarsi a Materia con il proprio curriculum. Ogni giovedì pomeriggio potrà confrontarsi con una responsabile dello sportello Openjobmetis per un primo colloquio conoscitivo e per l’invio delle candidature alle posizioni attive.
Materia si trova in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno. L’appuntamento per informazioni, orientamento e nuove offerte di lavoro è fissato ogni giovedì, dalle 14.30 alle 18.00.
