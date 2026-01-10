Openjobmetis in missione a Treviso: la vittoria vale le Final Eight

I regali inattesi sono sempre i più graditi, ma bisogna anche meritarseli. E se coach Ioannis Kastritis evita il più possibile il discorso – un po’ per filosofia, un po’ per scaramanzia, un po’ perché il suo orizzonte arriva ben più avanti, alla 30a giornata – è chiaro che la Openjobmetis ha tra le mani un pacco infiocchettato che, però, deve essere scartato nel modo giusto.

A Treviso, dove Varese giocherà domenica 11 a partire dalle ore 16, i biancorossi possono guadagnare la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia a patto però di battere la Nutribullet padrona di casa. In caso di sconfitta invece serviranno “favori” dalle altre squadre oggi a quota 12. I veneti sono ultimi in classifica, hanno raccolto solo due vittorie fino a questo punto ma anche per questo devono essere affrontati come se si trattasse di una capolista. L’arrivo di Marcelo Nicola in panchina (dieci giorni fa), l’innesto di Leon Radosevic sotto i tabelloni, la – pare – ultima spiaggia per il play Tony Perkins dopo appena cinque gare, la spinta di un pubblico sempre appassionato, l’esperienza di gicoatori come Weber e Olisevicius sono tutte buone ragioni per far pendere la bilancia dal lato trevigiano.

La Openjobmetis dovrà quindi pensare a mettere in campo le proprie qualità – difesa, aggressività, una certa varietà in fase offensiva, la rinnovata capacità di cercare e trovare il compagno più libero – per reggere l’urto e possibilmente scavare un solco da difendere fino al 40′. A complicare un po’ le cose ci si sono messi tosse e raffreddore che nei giorni scorsi hanno seminato qualche preoccupazione in spogliatoio (per una squadra “intensa”, avere problemini simili toglie significa perdere qualche cavallo dal motore) ma la situazione è migliorata e Kastritis avrà tutti gli effettivi a disposizione.

Tra essi anche i due ex di turno, Ike Iroegbu e Davide Alviti e anche per loro – due tasselli chiave di Varese – la sfida ha i contorni della riscossa. L’esterno di origini nigeriane ha disputato con Napoli la peggior partita dal suo arrivo a Masnago (la prima non in doppia cifra per punti segnati), l’ala laziale ha “bucato” i precedenti incontri da ex contro Milano, Trento e Trieste (emergendo invece in diverse altre occasioni). Per sostenere loro e gli altri biancorossi si muoverà da Varese un buon numero di tifosi a partire dal pullman de Il Basket Siamo Noi: scartare tutti insieme il “regalo inatteso” sarebbe una soddisfazione enorme.

LA CLASSIFICA (dopo 14 giornate): V. Bologna 24: Brescia 22; Milano, Venezia, Tortona 20; VARESE, Napoli, Cremona, Sassari, Trento, Trieste 12; Trapani (-10), Udine 10; Cantù, Reggio Emilia 6; Treviso 4.