Openjobmetis Varese – Guerri Napoli, la partita in diretta

Primo incontro del 2026 per i biancorossi impegnati alla Itelyum Arena nell'anticipo di sabato 3 gennaio (18,15). Dalle 19 in pista anche i Mastini dell'hockey. Seguite e commentate con noi il match in #direttavn

direttavn basket

La Openjobmetis apre il nuovo anno solare in casa, ospitando nell’anticipo della 14a giornata la Guerri Napoli che si trova davanti in classifica rispetto ai biancorossi ma di soli due punti. La palla a due è prevista alle ore 18,15 di sabato 3 gennaio. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dalla vigilia; poi sabato dalle 17,30 circa la cronaca minuto per minuto del match cui si aggiungeranno gli aggiornamenti dalla Acinque Ice Arena per Mastini-Pergine.
Il live è offerto da Finazzi SerramentiConfident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.

di
Pubblicato il 02 Gennaio 2026
