Openjobmetis, via al girone di ritorno: subito un test di fuoco con Venezia

Prima nei punti segnati, seconda per assist, rimbalzi e valutazione, terza per palle recuperate. In un basket dove contano sempre di più gli analytics e le statistiche avanzate, bastano pochi “vecchi” numeri relativi ai dati principali per capire che l’Umana Reyer Venezia è tra le formazioni più “carrozzate” dell’intera Serie A.

La squadra affidata a Neven Spahija, croato di Sebenico e amico in gioventù di Drazen Petrovic, fino a questo momento è riuscita a trovare quella continuità che era (in parte) mancata negli anni precedenti e anche in Eurocup vanta un bilancio positivo, tanto da essere saldamente destinata ai playoff. Per questo l’incontro casalingo che attende la Openjobmetis – domenica 18 gennaio, ore 16, prima di ritorno – è di quelli particolarmente complicati: Varese ha perso in un sol colpo due punti (quelli della vittoria su Trapani), una grande occasione e qualche posizione in classifica e si trova – un po’ come nel gioco dell’oca – a ripartire da più indietro rispetto a dove era arrivata.

Kastritis ha ritrovato la squadra al completo, a livello sia di numeri sia di possibilità di impiego, ma ora avrà bisogno che nessuno dei tasselli essenziale “buchi” la partita, come è invece accaduto a Treviso per Alviti e Renfro, molto al di sotto dei rispettivi standard. Solo girando al massimo i biancorossi possono dare una gioia al pubblico della Itelyum Arena e allo sponsor Rosario Rasizza, per il quale la sfida all’Umana del collega-amico-concorrente Luigi Brugnaro assume il contorno del derby aziendale.

Dove – sulla carta – Kastritis e i suoi devono fare miracoli è l’area colorata. Venezia mette in campo un trio formato da Tessitori, Horton e Wiìltjer che fa paura, tanto più con il supporto di Nikolic (decisivo all’andata) e Lever, giocatori in grado di trasformarsi da comprimari in protagonisti. Varese, nel pitturato, può opporre quasi esclusivamente un Renfro sempre a rischio falli e uno Nkamhoua chiamato a farsi valere per tutti i 40′ sui due lati del campo, con il pericolo di arrivare in fondo senza più carburante. Si possono, quindi, ipotizzare due possibilità: una OJM ancora più aggressiva sui portatori di palla, per togliere tempi e lucidità prima ancora che possano affidarsi ai lunghi; una Varese chiamata a innalzare le percentuali da lontano, così da non rischiare un attacco al ferro che (a difesa schierata) si preannuncia molto complicato.

Dalla loro, Librizzi e compagni hanno il precedente dell’andata: al Taliercio vinse Venezia 86-75 un match che a meno di 5′ dalla fine vedeva gli orogranata avanti di due soli punti. Era la serata dell’esordio di Iroegbu – 19 punti in 28′ – e dell’assenza virtuale del capitano, in campo per onor di firma dopo una forte gastroenterite. E i biancorossi capirono che, per lo meno, contro certi avversari si può provare a fare risultato. Spahija, tra l’altro, non dovrebbe avere Bowman e ha il dubbio su Parks (ma il tecnico croato è rimasto “coperto” su questi aspetti: vedremo come e chi schiererà alla contesa…), due che è preferibile averli fuori che contro.

LA CLASSIFICA – L’esclusione di Trapani ha portato Legabasket a ridefinire così la classifica dopo il girone di andata:

V. Bologna, Brescia 24; Milano 22; Venezia 20; Tortona 18; Trieste 14; Udine, Napoli, Cremona, Trento 12; VARESE, Sassari 10; Reggio Emilia 8; Treviso, Cantù 6.