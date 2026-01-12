Pagelle Pro Patria, Desogus subito incisivo ma non basta, Rovida evita il peggio
Bene i subentrati, Giudici e Orfei ci provano, Mastroianni non graffia, difesa disattenta sui gol
PRO PATRIA – INTER U23 1-2 | LE PAGELLE DEI TIGROTTI
Rovida 6: incolpevole sui gol, si fa trovare pronto in alcune situazioni molto pericolose, evitando più volte il terzo gol.
Aliata 5: si perde La Gumina sul primo gol e qualche minuto dopo viene superato in velocità da Lavelli, che per poco non fa il 3-0.
Masi 5: soffre le folate offensive dell’Inter, risultando troppo morbido su Lavelli alla fine del primo tempo. Desogus 7: ottimo ingresso dell’ex Cittadella, che mostra subito buone qualità, oltre al gol segnato.
Travaglini 5,5: incolpevole sui gol, ma va spesso in affanno sulle incursioni nerazzurre.
Mora 5: fatica sulla fascia sia in fase difensiva sia in avanti. Provoca il rigore del 2-0.
Ferri 5,5: meglio in difesa che in attacco, con qualche chiusura importante e pochi spunti offensivi.
Schiró 5,5: mette molto impegno ma è spesso impreciso; prova qualche conclusione, senza però impensierire la retroguardia nerazzurra.
Orfei 6: uno dei più intraprendenti della Pro Patria, con molti spunti personali. Peccato per il gol sbagliato a fine primo tempo. Dimarco 6: entra e fa il suo senza sfigurare.
Giudici 6: prova a farsi vedere con qualche traversone interessante.
Ganz 6: entra bene e solo un grande intervento di Melgrati gli nega la gioia del primo gol in biancoblu.
Citterio 5,5: tenta diverse giocate, ma non riesce realmente a incidere.
Renelus 6: ottimo ingresso, porta freschezza e fornisce diversi palloni interessanti, come quello per Ganz.
Mastroianni 5,5: ci prova in un paio di occasioni ma non riesce a graffiare.
Udoh 5,5: non riesce a incidere sulla partita.
Bolzoni 5: nonostante il cambio di modulo la squadra non riesce a cambiare marcia, iniziando la gara con l’atteggiamento sbagliato. I cambi danno una svolta, sfruttando anche il calo dell’Inter nella ripresa.
