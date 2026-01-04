Varese News

Pagelle Pro Patria, si salva il solito Rovida, attacco non pervenuto

Quinta sconfitta consecutiva per la Pro Patria, sconfitta nel match inaugurale del 2026 dalla Pro Vercelli. Giudici e Dimarco non pungono, Bagatti inizia bene ma si spegne, Schirò e Ferri faticano

La Pro Patria inizia il 2026 con la quinta sconfitta consecutiva, rimediata di misura in casa della Pro Vercelli.

I voti dei tigrotti biancoblu. Sfilza di insufficienze, fatta eccezione per l’estremo difensore William Rovida.

Rovida 7: protagonista ancora una volta con tre grandi parate che tengono accese le speranze dei suoi. Incolpevole sul gol di Burruano.

Mora 5,5: spesso in difficoltà sugli attacchi dei padroni di casa, soffre la velocità di Sow.

Masi 5: rimedia un’ammonizione nel primo tempo per un’ingenuità e manca di cattiveria nel contrasto in occasione del gol.

Travaglini 5,5: fatica a reggere l’urto fisico di Akpa Akpro.

Giudici 5: tanta fatica in fase offensiva; a parte un tiro respinto dalla difesa, non riesce mai a creare pericoli.
Citterio s.v.

Schirò 5: un passo indietro rispetto alle ultime uscite. In difficoltà sia in fase di copertura sia in quella di costruzione.

Ferri 5,5: non riesce a incidere, pur provando spesso ad accompagnare l’azione con qualche inserimento, senza successo.

Dimarco 5: non riesce mai a rendersi pericoloso. Orfei 5,5: prova a dare una sterzata nel finale, ma viene ben contenuto dalla difesa della Pro Vercelli.

Bagatti 5,5: inizia bene grazie a una posizione molto mobile, provando a inserirsi in area e ad aiutare i compagni con alcune sponde interessanti. Cala vistosamente con il passare dei minuti.

Mastroianni 5: come sempre prova a far salire la squadra abbassandosi per giocare il pallone, ma in avanti non crea pericoli a Livieri. Udoh 5: non riesce a incidere sulla gara e non si rende mai pericoloso in area avversaria.

Renelus 5,5: nel primo tempo tenta qualche timida conclusione, ma senza creare reali apprensioni alla retroguardia di casa. Ganz 5,5: spreca una ghiotta occasione, venendo fermato da Livieri in uscita.

Bolzoni 5,5: la squadra parte bene, con un primo tempo iniziale caratterizzato da pressing e cattiveria agonistica, salvo poi sgonfiarsi con il passare dei minuti. Fatica a reagire al gol subito: le occasioni finali non vengono sfruttate per mancanza di concretezza sotto porta.

04 Gennaio 2026
