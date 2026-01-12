Palazzetto dello sport a Gallarate, un incontro sull’impatto ambientale. E sulle contromisure

Un confronto pubblico per discutere del progetto del nuovo Palazzetto dello sport a Gallarate e, in particolare, delle sue ricadute ambientali sull’area interessata. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Comitato Salviamo gli alberi di Gallarate, in programma giovedì 15 gennaio alle ore 21 al salone delle Acli cittadine.

Un appuntamento che si inserisce nel dibattito già acceso in città attorno all’opera e che intende, come spiegano gli organizzatori, «dare voce a tutti i soggetti coinvolti, a partire dagli abitanti del quartiere, i primi a vivere l’impatto dell’opera nella loro vita quotidiana».

L’incontro – dicono i promotori – sarà l’occasione per affrontare «i vari aspetti del progetto», con un’attenzione particolare «all’impatto ambientale». Al centro della serata, spiegano, vi sarà la volontà di comprendere «come si possa tutelare al meglio l’ambiente naturale nell’area circostante il luogo ove sorgerà il Palazzetto dello Sport», quelle aree umide nel bosco che sono «un’area preziosissima dal punto di vista ecosistemico», che vede anche la presenza del raro Pelobate Fosco (foto di apertura).

A portare un contributo scientifico al dibattito sarà Milo Manica, presidente del Gruppo Insubrico di Ornitologia e dell’Associazione Tutela Anfibi Basso Verbano, che illustrerà il valore naturalistico della zona e le criticità legate alla sua trasformazione. Accanto a lui interverrà anche Giorgio Vacchiano, docente e ricercatore di pianificazione e gestione ambientale all’Università Statale di Milano.

Come spiegano dal comitato, il professor Vacchiano «illustrerà proposte di mitigazione ambientale volte a ridurre i possibili impatti negativi dell’edificazione del palazzetto», precisando che si tratta di «proposte di mitigazione tutte a costi contenuti ed economicamente compatibili».

Il comunicato evidenzia inoltre come tali proposte siano già state sottoposte all’amministrazione comunale: «Proposte da noi trasmesse all’Amministrazione comunale, che ha espresso una parziale apertura». Un’apertura che, secondo il comitato, dovrebbe ora tradursi in un percorso strutturato e condiviso: «Vorremmo si concretizzasse in un tavolo di progettazione e monitoraggio cui possano partecipare, oltre al Comune di Gallarate, il Parco del Ticino e le associazioni ambientaliste del territorio con i loro esperti».

Una richiesta che richiama temi già emersi nel dibattito cittadino raccontato negli ultimi mesi anche da VareseNews: il rapporto tra nuove infrastrutture, consumo di suolo e tutela del verde urbano, in un contesto territoriale particolarmente delicato dal punto di vista ambientale.

Nel comunicato, il Comitato Salviamo gli alberi di Gallarate ribadisce infatti la propria posizione: «Continuiamo a credere fermamente che il verde e gli ecosistemi presenti nella nostra città e sui suoi confini vadano sempre tutelati e incrementati evitando un inutile e dannoso consumo di suolo». Una visione che, secondo i promotori dell’incontro, non esclude lo sviluppo urbano, ma ne propone un’impostazione diversa.

«Insieme a questo – si legge ancora – si può immaginare una progettazione urbanistica che metta al centro la tutela e la sostenibilità ambientale, applicando modalità costruttive rispettose della natura e degli esseri viventi».