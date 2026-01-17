Paolo De Chiesa, una vita oltre lo sci: a Materia il libro “Ho sfiorato il cielo”
Giovedì 29 gennaio alle 21 a Castronno l’incontro con l’ex campione di sci alpino: una testimonianza tra sport, vita e un dramma rimasto a lungo nascosto
Una carriera sportiva che ha segnato un’epoca e una vicenda personale rimasta per anni lontana dai riflettori. Giovedì 29 gennaio, alle ore 21, a Materia, Paolo De Chiesa sarà protagonista di un incontro pubblico in occasione della presentazione del suo libro Ho sfiorato il cielo.
Nel volume, l’ex campione di sci alpino ripercorre i momenti più significativi della sua vita, dai successi agonistici che lo hanno reso uno dei volti più noti dello sci italiano agli esordi sulla neve, senza tralasciare gli affetti e il contesto umano che hanno accompagnato il suo percorso sportivo.
Accanto alla dimensione sportiva, il libro affronta anche un episodio drammatico, taciuto a lungo: il colpo di pistola al volto dal quale De Chiesa è miracolosamente sopravvissuto. Un passaggio centrale del racconto che restituisce profondità alla narrazione e apre a una riflessione sul rapporto tra fragilità e forza interiore.
L’incontro a Materia sarà l’occasione per ascoltare direttamente dall’autore i passaggi chiave di Ho sfiorato il cielo, in un dialogo che intreccia memoria sportiva e racconto di vita.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia Spazio Libero si trova in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
