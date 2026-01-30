Debutta a Saronno l’Olympic Fringe Festival: festa di sport e cultura sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio

Partirà da Saronno la simbolica fiaccola dell’Olympic Fringe Festival. La città è stata scelta come palcoscenico inaugurale dell’evento artistico e culturale, che accompagnerà la provincia di Varese verso il grande sogno a cinque cerchi.

Il doppio appuntamento è fissato per sabato 31 gennaio e per il 1° febbraio, data in cui le strade e le piazze del centro si trasformeranno in un teatro a cielo aperto.

L’evento, promosso dalla Fondazione Varese Welcome e dalla Camera di Commercio di Varese in sinergia con l’Amministrazione comunale, mira ad allargare lo spirito olimpico anche fuori dalle sedi olimpiche, calandolo nella quotidianità urbana attraverso la meraviglia dello spettacolo dal vivo.

Il percorso e gli orari

Per questa prima, attesissima tappa, Saronno ospiterà un palinsesto disteso su due giorni. Si partirà sabato, con una serie di attività a tema “La nascita della fiaccola” per poi continuare il giorno successivo con eventi ispirati a “Il futuro delle Olimpiadi”.

Sabato 31 gennaio le attività si svolgeranno a Villa Gianetti, in piazza Libertà, in piazza Avis e in piazza Indipendenza, mentre domenica 1° febbraio il percorso interesserà Villa Gianetti, piazza Libertà, via Portici, via San Cristoforo, via Cavour e Corso Italia.

Per quanto guarda gli orari le performence si ripeteranno sabato dalle 10,30 alle 11,30, poi dalle 12 alle 13, dalle 15,30 alle 16,30 e dalle 17 alle 18. Domenica invece solo nel pomeriggio dalle 15,30 alle 16,30 e dalle 17 alle 18.

Non si tratterà di semplici esibizioni, ma di vere e proprie narrazioni visive affidate al linguaggio universale del circo contemporaneo e dell’arte di strada. Acrobati, performer e artisti invaderanno il tessuto urbano per raccontare l’inizio del viaggio olimpico, coinvolgendo cittadini, famiglie e visitatori in un’esperienza immersiva.

Un evento che guarda al futuro

L’iniziativa non è solo intrattenimento, ma un tributo ai Giochi Olimpici invernali. Scegliere Saronno come punto di partenza di un progetto che percorrerà tutta la provincia sottolinea la volontà degli organizzatori – la Fondazione Varese Welcome, Camera di Commercio, Provincia di Varese e le amministrazioni coinvolte – di riconoscere la centralità della città come porta d’ingresso del territorio varesino.

“L’Incanto di Olimpia” – questo il filo conduttore della rassegna – partirà dunque da qui per poi toccare le principali città della provincia (Busto Arsizio, Gallarate, Varese e Luino) ma sarà proprio Saronno a dare il “la” a questo percorso che unisce sport e cultura, dimostrando come l’energia olimpica possa accendere anche le vie dello shopping e della vita cittadina.

L’invito è aperto a tutti i saronnesi e ai turisti in città, con a partecipare il 31 gennaio e il 1° febbraio, per vivere la propria città sotto una luce nuova, quella dell’Olimpiade culturale.

Il programma dettagliato

Sabato 31 gennaio

Dalle 10:30 alle 11:10 – Parata tematica musicale (7 artisti di cui 5 trampolieri). Percorso diretto da Villa Giannetti e Corso Italia. Un corteo dinamico e coinvolgente attraversa le vie della città: musicisti e performer accompagnano il pubblico in un percorso sonoro e scenico che introduce l’atmosfera rituale dell’evento.

Dalle 12:00 alle 12:18 — Valkyrion (7 artisti) Piazza Libertà. Una scena corale con installazione “porta incendiaria”, dove sette performer danno vita a un racconto fisico e visivo che mescola acrobatica, teatro e simboli della tradizione olimpica. Un quadro scenico che rappresenta l’unione delle energie individuali in un’unica grande fiamma.

Dalle 12:30 alle 12:45 — Zanna on fire (2 artisti) Piazza AVIS. Un numero spettacolare e rituale che unisce forza, resistenza e controllo del fuoco. Due performer mettono in scena un duetto carico di tensione e meraviglia, evocando la disciplina e il coraggio necessari in ogni percorso sportivo.

Dalle 12:50 alle 13:05 — Etereum (1 artista) Piazza Indipendenza. Un assolo di grande intensità, dove il fuoco diventa estensione del corpo dell’artista. Una performance essenziale ma potentissima, che richiama il gesto originario dell’accensione.

Dalle 15:30 alle 16:10 – Parata tematica musicale (7 artisti di cui 5 trampolieri) Percorso diretto da Villa Giannetti e Corso Italia. Un corteo dinamico e coinvolgente attraversa le vie della città: musicisti e performer accompagnano il pubblico in un percorso sonoro e scenico che introduce l’atmosfera rituale dell’evento.

Dalle 17:00 alle 17:18 —Valkyrion (7 artisti) Piazza Libertà. Una scena corale con installazione “porta incendiaria”, dove sette performer danno vita a un racconto fisico e visivo che mescola acrobatica, teatro e simboli della tradizione olimpica. Un quadro scenico che rappresenta l’unione delle energie individuali in un’unica grande fiamma.

Dalle 17:30 alle 17:45 — Zanna on fire (2 artisti) Piazza AVIS. Un numero spettacolare e rituale che unisce forza, resistenza e controllo del fuoco. Due performer mettono in scena un duetto carico di tensione e meraviglia, evocando la disciplina e il coraggio necessari in ogni percorso sportivo.

Dalle 17:50 alle 18:05 — Etereum (1 artista) Piazza Indipendenza. Un assolo di grande intensità, dove il fuoco diventa estensione del corpo dell’artista. Una performance essenziale ma potentissima, che richiama il gesto originario dell’accensione.

Domenica 1° febbraio

Dalle 15:30 alle 16:10 – Parata tematica musicale (7 artisti di cui 5 trampolieri). Percorso da Villa Giannetti, Piazza Libertà, Via Portici, Via S. Cristoforo, Via Cavour, Corso Italia. Una parata luminosa attraversa la città: gonfiabili brillanti, ali RGB multicolor sui trampoli e performer di discipline diverse creano un corteo scenografico, un flusso mobile di luci e figure che celebra la vitalità del movimento e dell’immaginazione.

Dalle 17:00 alle 17:15 — Luminia (7 artisti). Piazza Libertà Il cuore simbolico di questa giornata. Attorno a un’installazione acrobatica autoportante a forma di fiore stilizzato e luminoso, i performer costruiscono un grande affresco contemporaneo fatto di acrobatica aerea, gestualità coreografica e scenografie di luce. Un’immagine poetica che racconta la fioritura del nuovo. Questo quadro scenico comprende trampolieri, giocolieri, contorsionisti e acrobati aerei

Dalle 17:30 alle 17:45 — Samurai Flame (1 artista). Piazza AVIS Una postazione dedicata a questo linguaggio dinamico e luminoso, che moltiplica le occasioni d’incontro con performance LED e verticali cariche di ritmo, energia e suggestione futuristica.

Dalle 17:55 alle 17:05 — Reflexa (2 artisti). Piazza Indipendenza. Uno show ad alta intensità che unisce giocoleria LED ed elementi di verticalismo. I performer, con movimenti precisi e coreografie dal sapore onirico, trasformano la luce in un’arma estetica, evocando un futuro in cui tecnica e spettacolo si fondono in un unico gesto fluido.