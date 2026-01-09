Varese News

Passaggio a livello danneggiato a Parabiago: ritardi sulla linea ferroviaria Milano Varese

Registrati ritardi fino a 30 minuti per i convogli in transito sulla tratta interessata; sono in corso le operazioni per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza e circolazione

Circolazione ferroviaria rallentata lungo la direttrice Milano  Varese per un incidente avvenuto questa sera, 1o gennaio, nelle vicinanze della stazione di Parabiago. Un’auto ha danneggiato le sbarre di un passaggio a livello, rendendo necessario l’intervento dei tecnici e provocando ripercussioni sulla regolarità del servizio.
Al momento (ore 20) si registrano ritardi fino a 30 minuti per i convogli in transito sulla tratta interessata; sono in corso le operazioni per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza e circolazione.

I viaggiatori possono verificare in tempo reale l’andamento dei treni attraverso l’App ufficiale e il sito web, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”, dove sono disponibili aggiornamenti su ritardi e variazioni del servizio.

Valeria Arini
valeria.arini@legnanonews.com
Pubblicato il 09 Gennaio 2026
