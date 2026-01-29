Varese News

Pellicini: “Tribunali: raggiunto accordo per stabilizzare 9.368 lavoratori precari PNRR”

Il deputato e membro della Commissione Giustizia: "Si tratta di lavoratori indispensabili per i Tribunali di Varese e di Busto Arsizio, tra l’altro quasi tutti molto giovani"

andrea pellicini

«È davvero una grande notizia l’approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 del Ministero della Giustizia», commenta il deputato Andrea Pellicini, membro della Commissione Giustizia dopo l’accordo raggiunto per stabilizzare 9.368 lavoratori precari.

«Le misure – prosegue Pellicini – coronano gli sforzi economici ed organizzativi profusi dal dicastero guidato dal Ministro Nordio per stabilizzare il maggior numero possibile di lavoratori assunti a tempo determinato per il conseguimento degli obiettivi PNRR. Si passa così dalle 6.000 unità iniziali finanziate a legislazione vigente a 9.368 unità totali su 11.211 persone attualmente in servizio».

«Per quanto concerne il nostro territorio – spiega il deputato varesino -, si tratta di lavoratori indispensabili per i Tribunali di Varese e di Busto Arsizio, tra l’altro quasi tutti molto giovani. Frequentando spesso le aule di giustizia, ho potuto apprezzarne il valore e la serietà».

«È un risultato epocale, inimmaginabile ad inizio legislatura, che può davvero segnare una svolta positiva per l’efficienza del sistema giustizia», la conclusione di Pellicini.

Pubblicato il 29 Gennaio 2026
