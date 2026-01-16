Per i fatti di Lonate Pozzolo prevale la tesi della legittima difesa

Le diverse scampanellate alla villetta di via Montello a Lonate Pozzolo nella tarda mattinata di mercoledì potevano servire come prova del nove dell’assenza di persone in casa, oppure certificare proprio la volontà della batteria di malviventi entrati in azione poco dopo di farsi aprire da un eventuale anziano presente in casa per mettere a segno una truffa.

Ma al piano superiore c’era invece un giovane che aveva sentito il primo rumore – il campanello – e poi un secondo frastuono dovuto alla rottura di un vetro: qualcuno che stava entrando in casa.

Quanto avvenuto dopo è stato raccontato nel dettaglio il giorno stesso dei fatti agli inquirenti della procura di Busto Arsizio cioè la presenza di due persone in casa una delle quali, Adamo Massa, 37 anni, che stava trafficando in una cassapanca e che alla vista del padrone di casa lo ha aggredito, picchiato e da quella colluttazione è partita un’unica coltellata al petto che è penetrata in profondità.

Il coltello è una lama da escursione che Jonathan Rivolta aveva trovato nel suo percorso dalla camera alla cucina, in uno zaino. Racconto che convince la pm Nadia Calcaterra che non ha iscritto l’uomo nel registro delle notizie di reato aprendo invece un fascicolo per rapina aggravata: i due malviventi che sono riusciti a fuggire, non prima di aver abbandonato Massa al pronto soccorso di Magenta sono ricercati.

Un lavoro di attesa che parte dalle telecamere di quell’auto utilizzata per la fuga probabilmente con targhe clonate, e che potrebbe dare risultati futuri.

Il giovane vittima della rapina si trova ora in casa, la stessa dove avvennero i fatti, residenza sorvegliata dai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio che tengono d’occhio il quartiere. Si trova in convalescenza dopo le ferite riportate nella colluttazione e ha ricevuto la visita del sindaco di Lonate Pozzolo che ha manifestato vicinanza alla famiglia.

È atteso il conferimento dell’incarico per l’autopsia sul corpo di Adamo Massa che avverrà la prossima settimana a Pavia.