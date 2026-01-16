Varese News

Gallarate/Malpensa

Per i fatti di Lonate Pozzolo prevale la tesi della legittima difesa

I riscontri dei carabinieri nella villa combaciano col racconto di Jonathan Rivolta che ha sorpreso i ladri in casa appena sveglio. La sua residenza sorvegliata dalle forze dell’ordine

carabinieri verbania

Le diverse scampanellate alla villetta di via Montello a Lonate Pozzolo nella tarda mattinata di mercoledì potevano servire come prova del nove dell’assenza di persone in casa, oppure certificare proprio la volontà della batteria di malviventi entrati in azione poco dopo di farsi aprire da un eventuale anziano presente in casa per mettere a segno una truffa.

Ma al piano superiore c’era invece un giovane che aveva sentito il primo rumore – il campanello – e poi un secondo frastuono dovuto alla rottura di un vetro: qualcuno che stava entrando in casa.

Quanto avvenuto dopo è stato raccontato nel dettaglio il giorno stesso dei fatti agli inquirenti della procura di Busto Arsizio cioè la presenza di due persone in casa una delle quali, Adamo Massa, 37 anni, che stava trafficando in una cassapanca e che alla vista del padrone di casa lo ha aggredito, picchiato e da quella colluttazione è partita un’unica coltellata al petto che è penetrata in profondità.

Il coltello è una lama da escursione che Jonathan Rivolta aveva trovato nel suo percorso dalla camera alla cucina, in uno zaino. Racconto che convince la pm Nadia Calcaterra che non ha iscritto l’uomo nel registro delle notizie di reato aprendo invece un fascicolo per rapina aggravata: i due malviventi che sono riusciti a fuggire, non prima di aver abbandonato Massa al pronto soccorso di Magenta sono ricercati.

Un lavoro di attesa che parte dalle telecamere di quell’auto utilizzata per la fuga probabilmente con targhe clonate, e che potrebbe dare risultati futuri.

Il giovane vittima della rapina si trova ora in casa, la stessa dove avvennero i fatti, residenza sorvegliata dai carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio che tengono d’occhio il quartiere. Si trova in convalescenza dopo le ferite riportate nella colluttazione e ha ricevuto la visita del sindaco di Lonate Pozzolo che ha manifestato vicinanza alla famiglia. 

È atteso il conferimento dell’incarico per l’autopsia sul corpo di Adamo Massa che avverrà la prossima settimana a Pavia.

Leggi anche

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Andrea Camurani
andrea.camurani@varesenews.it

Un giornale è come un amico, non sempre sei tu a sceglierlo ma una volta che c’è ti sarà fedele. Ogni giorno leali verso le idee di tutti, sostenete il nostro lavoro.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.