Per la festa di sant’Antonio a Varese 1600 parcheggi gratis nelle Aree verdi e 300 posti al multipiano del Sempione

In occasione della Festa di Sant’Antonio a Varese, prevista nelle giornate del 16 e 17 gennaio, sono attive diverse misure finalizzate a favorire l’accesso ai tantissimi visitatori che ogni anno prendono parte agli eventi.

Quest’anno nella giornata del 16 gennaio, per 24 ore a partire dalle ore 7, saranno disponibili circa 300 parcheggi gratuiti al multipiano Sempione, struttura comunale nel centro città.

Una forma di gratuità che va ad aggiungersi e potenziare le misure già attive: il 16 e 17 gennaio si potrà parcheggiare gratuitamente nei circa 1600 posti presenti nelle Aree Verdi. Nelle cinquanta vie comprese nelle Aree verdi è prevista infatti la sosta gratuita per venerdì 16 gennaio dalle ore 14 alle ore 20 e sabato 17 gennaio dalle ore 10 alle ore 20, grazie alla misura attivata in questi anni dall’amministrazione e che ha previsto la gratuità di sosta durante tutti i weekend dal 28 novembre 2025 al 17 gennaio 2026.

“L’obiettivo è favorire il più possibile l’accesso di varesini e turisti al centro città durante gli eventi caratterizzati da una grandissima partecipazione di pubblico – sottolinea la vicesindaca Ivana Perusin – Come la Festa di Sant’Antonio, che ogni anno accoglie migliaia di persone, e come sono state le iniziative natalizie, che nel loro complesso hanno portato a Varese più di 1 milione e 600mila visitatori. Si tratta di misure vote a rendere la città più accessibile, favorendo e sostenendo il commercio locale”.

“La decisione assunta nell’ultimo Consiglio comunale – sottolinea l’assessore Andrea Civati – nasce da un confronto trasversale e condiviso di tutte le liste, unite dall’obiettivo di rendere più accessibile il centro città in occasione di una festa molto sentita come Sant’Antonio. Alla gratuità già prevista nelle Aree Verdi si aggiunge così quella del multipiano Sempione, una struttura centrale con oltre 300 posti, oggi ampiamente utilizzata e apprezzata da varesini e visitatori”.