Per la prima del 2026 Futura Volley impegnata nel derby lombardo con Brescia 

L’anno nuovo della Futura Volley Giovani si apre col botto e regala subito il derby lombardo contro la Millenium Brescia. Messi da parte stelline e lustrini, Busto Arsizio torna a correre per la volata finale della Regular Season che si esaurirà a breve con le ultime tre giornate (dopo il match contro le Leonesse, Rebora e compagne ospiteranno Altamura e chiuderanno in trasferta a Modena).

Sfida con stati d’animo opposti quella che andrà in scena domenica 4 gennaio al Pala George di Montichiari. La squadra allenata da coach Mauro Tettamanti è reduce da tre sconfitte consecutive che hanno rallentato la risalita verso i piani alti della classifica, con le biancorosse che vedono insediato il quarto posto dalla coppia formata da Fasano e Altino, ora a -2. Proprio il match di andata contro Brescia segnò l’esordio in panchina da primo allenatore di Mauro Tettamanti ed accese la miccia di un filotto di sei vittorie che diede grande fiducia ed entusiasmo al gruppo bustocco.

Brescia, per contro, ha la miglior serie positiva del girone B, reduce da cinque successi consecutivi, l’ultimo dei quali sul campo di Talmassons. L’inserimento dell’opposta Julia Kavalenka ha dato ulteriore potenza e qualità all’attacco giallonero, che può già contare su elementi di spicco come Giorgia Amoruso e Francesca Michieletto. Alla Futura servirà dunque una partita di grande applicazione e attenzione per provare a uscire dal Pala George con dei punti in tasca, fondamentali per muovere la classifica, tenere a distanza le inseguitrici e ridare morale a tutto l’ambiente.

Qui Futura Volley

Dopo due giorni di riposo a cavallo di Capodanno, Busto Arsizio venerdì 2 gennaio torna al lavoro con una doppia seduta tra palla e pesi. Domani è in programma un allenamento mattutino mentre domenica la rifinitura si svolgerà al palazzetto di Sacconago. Dopo la lunga maratona del match contro Altafratte, la formazione biancorossa ha fatto registrare un miglioramento nella percentuale di ricezione perfetta, passata dal 34,7% al 36%, dato che vale il terzo posto nella classifica generale della A2. Freccia all’ìnsù anche per i numeri di Sophie Blasi, al 50,7% di perfetta su 353 palloni e primo posto come miglior libero del campionato sempre più saldo.

Valori in crescita anche sul fronte offensivo, con l’attacco della Futura che si prende il quarto posto con il 39,3%. Veronica Taborelli è la miglior realizzatrice con 225 punti e il 38,7%; sale Marika Longobardi, che tocca quota 173 punti col 39,4%. Le Cocche consolidano il secondo posto nella speciale classifica degli ace realizzati: sono 88 (16 per Alice Farina e 15 per Helena Sassolini). I muri di squadra sono 122 (Rebora 33); 43 portano la firma proprio di Farina, che resta in vetta alla graduatoria delle migliori centrali con 184 punti ed un ottimo 53,2%.

​Qui Brescia

Secondo posto in classifica con 34 punti per la Millenium, che vanta un record di 11 vittorie e 4 sconfitte. Simile il rendimento in casa e in trasferta delle Leonesse: al Pala George sono arrivati cinque successi e solo due sconfitte (con Talmassons e Imola), fuori casa il bilancio è di sei vittorie e due k.o. (contro Futura e Fasano). Quella giallonera è la squadra più in forma del girone B, con una serie aperta di cinque vittorie consecutive, l’ultima delle quali centrata sul taraflex della capolista Talmassons. Il roster bresciano presenta una variazione rispetto alla sfida di andata: non c’è più Mychael Vernon, sostituita da un opposto di ruolo come Julia Kavalenka, arrivata da Casalmaggiore.

A dispetto di un campionato fin qui ottimo, le cifre della Valsabbina sono nella media del campionato con 69 ace, il 32,6% di ricezione perfetta e il 37,1% in attacco. A fare la differenza sono i muri: ben 156 quelli piazzati da Brescia, che valgono miglior record del campionato. Ad eccellere sono ovviamente le due centrali, Dalila Modestino (37 block) e Rossella Olivotto (34). In ricezione Beatrice Parrocchiale viaggia al 45,2% di perfetta, la top scorer è Giorgia Amoruso, autrice fin qui di 243 punti col 37,4%, 20 ace e 25 muri; cifre che le valgono il quarto posto tra le migliori schiacciatrici del campionato.

Le parole in biancorosso

La gara contro Altafratte ci ha visto in ripresa, dobbiamo ancora limare qualche situazione di calo mentale che ci offusca in alcune situazioni. Il match che ci aspetta domenica non è per niente facile, Brescia sta facendo davvero bene e vorrà riscattare la partita di andata. Sarà una sfida difficile, con un opposto di ruolo come Kavalenka pare abbiano trovato una quadra importante, tanto da battere anche Talmassons. Dovremo innanzitutto pensare al nostro gioco, partendo aggressive perchè così abbiamo dimostrato di poter dare fastidio. Proveremo a portare a casa qualche punticino, non sarebbe male, e ci darebbe modo di affrontare con una mentalità e una carica diversa gli ultimi due impegni. Tra i buoni propositi per il 2026 direi che c’è quello di centrare la Pool Promozione. Siamo lì, è stato faticoso arrivarci ma abbiamo fatto qualcosa di buono in questo ultimo periodo e ce la metteremo tutta per raggiungere l’obiettivo. Sofia Rebora La prima risposta che la squadra ha dato dopo l’ultima sconfitta è stata quella di lavorare ancora più intensamente perchè dobbiamo alzare l’asticella. Il gruppo è tornato in palestra con grandissima voglia, siamo ripartiti con serenità, mettendo a posto alcuni dettagli con la consapevolezza che in questo modo arriveranno presto anche i risultati. Domenica ci attende un match insidioso contro una squadra costruita per salire in A1 e che merita il secondo posto. Brescia ha trovato equilibri nuovi che stanno funzionando, quindi è una trasferta che richiederà massimo impegno, dovremo lottare palla su palla, pronti a rubare qualche punto. Dovremo pensare per prima cosa a noi, consapevoli di quel che possiamo fare. Mauro Tettamanti

Credit foto Andrea Mondini