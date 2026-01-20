Per la stagione summer Ryanair aggiunge un aereo in più a Milano Malpensa

Ryanair ha annunciato il suo programma estivo record per la stagione “summer” 2026 sugli aeroporti di Milano Bergamo e Milano Malpensa: a Malpensa è previsto l’inserimento di una “macchina” in più rispetto allo scorso anno.

L’operativo Ryanair per l’estate 2026 a Milano prevede: 33 aerei basati, inclusi tre nuovi (due a Bergamo e appunto uno a Malpensa); 156 rotte, incluse 7 nuove per Lemnos (Grecia), Pescara, Rabat, Edimburgo, Plovdiv (Bulgaria), Tirana & Varsavia; una previsione di 20,3M passeggeri all’anno (+9%)

La compagnia low cost polemizza però ancora una volta sulla addizionale comunale d’imbarco, che secondo il vettore «continua a danneggiare la competitività dell’Italia e a limitare il potenziale di ulteriore crescita di Milano. Ciò è in netto contrasto con quanto avviene in Paesi UE come Svezia, Slovacchia e Albania, nonché in altre regioni italiane come Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna, che stanno riducendo le tasse sull’aviazione o eliminando completamente l’addizionale municipale per stimolare la crescita di traffico, turismo e occupazione».

«Ryanair invita il Governo italiano a seguire l’esempio di questi Stati UE, eliminando l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani. Qualora la tassa venisse abolita, Ryanair risponderebbe con una crescita significativa in Italia, che includerebbe 40 aeromobili aggiuntivi (con un investimento di oltre 4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri all’anno, 250 nuove rotte e 15.000 nuovi posti di lavoro in tutta Italia».

«L’operativo estivo da record per l’estate 2026 di Ryanair a Milano rafforza il nostro impegno costante verso l’Italia. Quest’estate Ryanair baserà 3 nuovi aeromobili B737-800 a Milano, portando la nostra flotta basata su Milano a un totale di 33 aeromobili – per un investimento di 3,3 miliardi di dollari – e opererà un numero record di 156 rotte (7 nuove), garantendo una crescita del traffico del +9% fino a 20,3 milioni di passeggeri annui, con una scelta e una connettività a tariffe basse senza eguali per cittadini e visitatori della Lombardia.

Abbiamo lavorato a stretto contatto con i team di Sacbo e Sea per rendere possibile questa crescita – dimostrando che condizioni competitive ed operazioni efficienti sono fondamentali per sbloccare una crescita reale, in grado di rafforzare sia la connettività a basso costo internazionale e nazionale, sia il turismo inbound. Per consolidare ulteriormente questo successo e sbloccare opportunità ancora maggiori per l’aviazione, il turismo e l’occupazione in Italia, Ryanair invita nuovamente il Governo italiano a eliminare l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, al fine di stimolare ulteriore crescita del traffico, del turismo e dei posti di lavoro. Qualora questi vincoli penalizzanti per la crescita venissero rimossi, Ryanair risponderebbe con l’introduzione di ulteriori 40 aeromobili (con un investimento di oltre 4 miliardi di dollari USA), 20 milioni di passeggeri annui aggiuntivi, 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro in tutta Italia»-