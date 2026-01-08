Varese News

Italia/Mondo

Perde 3mila euro alle videopoker e chiama il 112: salvato dall’intervento dei carabinieri di Verbania

Un giovane sopraffatto dalla disperazione dopo una pesante perdita al gioco ha trovato ascolto e aiuto grazie alla prontezza della Centrale Operativa dei Carabinieri e dei militari intervenuti

ludopatia videolottery

Una serata trascorsa davanti alle macchinette videopoker si è trasformata in un momento di profondo sconforto per un giovane del Verbano. Dopo aver realizzato di aver perso circa 3mila euro, il ragazzo è uscito dal locale incapace di affrontare il pensiero di rientrare a casa e raccontare tutto ai genitori.

In preda alla disperazione e alla vergogna, ha deciso di chiamare il numero unico di emergenza 112. La telefonata è stata immediatamente inoltrata alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Verbania. All’operatore il giovane ha raccontato l’accaduto, ammettendo di soffrire di ludopatia e di non riuscire a gestire la dipendenza dal gioco d’azzardo, lasciando intendere anche la possibilità di compiere gesti autolesivi.

L’operatore, mantenendo la calma e restando costantemente in contatto telefonico con il ragazzo, è riuscito a tranquillizzarlo e a convincerlo a raggiungere a piedi la Stazione dei Carabinieri più vicina, allertando nel frattempo i militari in servizio.

Giunto al cancello della caserma, il giovane è stato accolto, ascoltato e rassicurato dai carabinieri, che hanno gestito la situazione con attenzione e sensibilità. È stato quindi contattato il padre, arrivato in pochi minuti: consapevole delle difficoltà del figlio, ha potuto riabbracciarlo e riportarlo a casa, ringraziando i militari per il supporto e la professionalità dimostrata.

Una vicenda che si è conclusa senza conseguenze drammatiche, ma che riaccende i riflettori sul tema della dipendenza dal gioco d’azzardo e sull’importanza di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. Sul sito istituzionale www.carabinieri.it, nella sezione “In vostro aiuto – Riconoscere le dipendenze”, l’Arma mette a disposizione strumenti utili per individuare i segnali della ludopatia e orientarsi verso un supporto professionale.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.