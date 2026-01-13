“Pericolosamente vicini”, a Travedona Monate il film sugli orsi in Trentino

Sabato 17 gennaio al Cineteatro Santamanzio la proiezione del documentario di Andreas Pichler sulla convivenza tra uomo e orso

Il Cai di Varano Borghi porta sabato 17 gennaio alle 21:00 al Cineteatro Santamanzio di Travedona Monate la proiezione di Pericolosamente vicini, il documentario firmato da Andreas Pichler che indaga la convivenza tra la popolazione e gli orsi in Trentino.

La pellicola parte dai drammatici fatti del 2023 legati all’orsa JJ4 per esplorare le diverse posizioni di forestali, veterinari, attivisti e residenti coinvolti in una gestione complessa della natura selvaggia. L’appuntamento si inserisce in una serata di riflessione collettiva patrocinata dal Club alpino Italiano.

L’ingresso alla sala di via Santa Caterina 32 è aperto a tutti con un biglietto dal costo di 6 euro, mentre per i soci Cai è prevista una riduzione a 5 euro. La serata permette di approfondire le dinamiche di un conflitto che va oltre la cronaca, interrogandosi sul significato di appartenenza del territorio boschivo e sulle sfide poste dal ritorno dei grandi carnivori nelle zone abitate.