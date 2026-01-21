“Piccole zampette” alla scuola dell’infanzia Bianca Garavaglia di Busto Arsizio
La Comunità disabili Villa Comerio collabora anche quest’anno con la scuola bustocca in un progetto dedicato alla scoperta del mondo degli insetti
Proseguono alla scuola dell’infanzia “Bianca Garavaglia” di Busto Arsizio gli incontri del progetto “Piccole zampette”, proposto dalla Comunità disabili Villa Comerio.
La comunità socio-sanitaria, gestita dalla Cooperativa sociale Codess, collabora anche quest’anno con la scuola dell’infanzia bustocca attraverso un percorso rivolto ai bambini, articolato in letture animate e laboratori creatividedicati alla scoperta e alla conoscenza del mondo degli insetti.
Il progetto rientra nel Progetto “Green” promosso dalla scuola Bianca Garavaglia e prevede diversi incontri. La Comunità Villa Comerio offrirà inoltre un supporto nella cura dell’orto che verrà realizzato all’interno della scuola.
