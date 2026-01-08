“Piccoli principi e principesse” aspettano bambini e famiglie al Teatro delle Arti di Gallarate

Sabato 10 gennaio torna la stagione per bambini e famiglie del Teatri delle Arti: in scena Silvano Antonelli con “Piccoli principi e principesse”.

Lo spettacolo gioca di specchi e di fili invisibili col capolavoro di Saint-Exupéry. Anche qui c’è un personaggio, che potrebbe ricordare un aviatore ma forse non lo è, che porta a spasso per la scena il suo piccolo aeroplano di carta. Viaggia con esso attraverso le esperienze della vita. Da quelle leggere, di quando si è bambini, a quelle sempre più faticose, di quando si diventa grandi. Fino a che i suoi pensieri, e l’aeroplano che li trasporta, non si fanno così pesanti da far precipitare l’aereo in un luogo sperduto. Mentre l’aviatore cerca di ripararlo appare la sagoma di un piccolo Ometto. Come un disegno o un miraggio. Gli chiede di disegnargli una rosa. Quella che ha lasciato sul suo piccolo pianeta sperduto nell’universo. Fa un mucchio di domande e racconta dei tanti pianeti in cui è stato e dei tanti personaggi che li abitano: il bambino arrabbiato, la bambina con tanti talenti, il bambino sempre felice, la bambina che piange sempre e nessuno riesce a consolarla… e molti altri.

Dai 4 anni.

Appuntamento sabato 10 gennaio alle ore 15:30.