Pinocchio in musica a Palazzo Estense per La Casa del Giocattolo solidale

Si intitola Pinocchio, il burattino che divenne bambino lo spettacolo in scena sabato 31 gennaio alle ore 17 nel Salone consigliare di Palazzo Estense che si fa teatro in un pomeriggio che promette meraviglia e solidarietà.

A promuovere l’iniziativa è l’associazione La casa del Giocattolo solidale di Varese, assieme agli amici della Bottega della musica di Ninù pronti a coinvolgere il pubblico in un viaggio nel cantautorato italiano, tutto ispirato al racconto di Collodi.

Lo spettacolo è adatto a tutti: famiglie, adulti e bambini, cui è dedicato. La partecipazione allo spettacolo è per tutti gratuita, ma con un invito alla donazione a sostegno dei bambini della Casa del Giocattolo solidale, realtà che da anni recupera e redistribuisce giochi usati e propone percorsi e momenti di aggregazione inclusivi, anche per minori e famiglie in situazioni di fragilità.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Varese.