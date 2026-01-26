Pinocchio in musica a Varese: un concerto solidale per sostenere il diritto all’infanzia e all’istruzione

Le avventure del burattino più famoso del mondo si intrecciano con le note dei più grandi cantautori italiani in un evento che unisce arte, riflessione e solidarietà. Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 17:00, presso il Salone Estense (Via Sacco, 5), andrà in scena lo spettacolo musicale “Pinocchio, il burattino che divenne bambino”.

Non si tratta di una semplice narrazione, ma di una rivisitazione in chiave musicale della storia di Collodi. Il percorso evolutivo di Pinocchio sarà scandito da una colonna sonora d’eccezione: dai capolavori del repertorio nazionale — come “Avrai” di Claudio Baglioni e “Vita spericolata” di Vasco Rossi — fino a brani inediti composti e interpretati dai protagonisti dello spettacolo.

Il focus della rappresentazione è la figura del “burattino istruito”: un invito a riflettere sull’importanza dell’educazione come strumento di crescita e di libertà.

L’evento avrà una finalità benefica fondamentale. L’ingresso è libero e gratuito, ma i partecipanti saranno invitati alla donazione e i fondi raccolti saranno interamente destinati a sostenere le attività de La Casa del Giocattolo Solidale, realtà varesina impegnata quotidianamente nel garantire il diritto al gioco, all’istruzione e allo sport per moltissimi bambini in situazioni di fragilità.

Dettagli dell’evento

Titolo: Pinocchio, il burattino che divenne bambino

Data: Sabato 31 gennaio 2026

Orario: Ore 17:00

Luogo: Salone Estense, Via Sacco 5, Varese

Ingresso: Libero con offerta solidale

Per informazioni:

www.lacasadelgiocattolosolidale.it

info@lacasadelgiocattolosolidale.it

Tel 3487538737