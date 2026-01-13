Pioggia di medaglie per l’Icesport Varese: Amanda Barbazza trionfa nella gara di casa

Un fine settimana di ghiaccio bollente per l’Icesport Varese, che torna dalle ultime competizioni con un bottino ricco di medaglie e la conferma di una crescita tecnica costante per tutto il settore giovanile e senior.

Oro in casa: Amanda Barbazza non sbaglia

Sabato 10 gennaio, le mura amiche dell’Acinque Ice Arena di Varese hanno fatto da cornice alla terza prova di Coppa Italia Fascia Gold. Gli occhi erano tutti per Amanda Barbazza, che non ha tradito le aspettative. Con una performance pulita, Amanda ha dominato la categoria Intermediate Novice, superando la barriera dei 38 punti. A premiarla è stata l’eccellenza in entrambi i segmenti di valutazione: ha infatti fatto registrare sia il punteggio tecnico che i components (il valore artistico) più alti dell’intera categoria.

Trasferta a Desio: i successi Libertas

Domenica 11 gennaio il focus si è spostato al palaghiaccio di Desio per il “Trofeo Club del Ghiaccio 2026”, tappa valida per il campionato Libertas. La società varesina si è presentata in massa con ben 21 atlete, coprendo tutte le categorie dai più piccoli agli adulti.

I risultati di rilievo non sono mancati: Sophia Abiuso: Primo posto nella categoria Marte; Mariachiara Moroni: Secondo posto nella categoria Terra; Victoria Ottoboni e Ilaria Di Bonito rispettivamente argento e bronzo nella categoria Adulti Bronze.

Un gruppo in crescita

Al di là dei podi, la società esprime grande soddisfazione per la compattezza mostrata da tutta la squadra. Hanno offerto prestazioni di carattere anche Diana Battisti Sironi, Marta Bernasconi, Vivienne Bolla, Cloe Carofiglio, Nikol Lavrentyeva, Ginevra Leto Barone, Martina Malavasi, Elisa Mazzola, Alexis Merrill, Gloria Ottoboni, Lucia Petringa, Zaira Radio, Emma Scandroglio, Emma e Malin Suominen, Emma Verlingieri e Lucia Zelante.

«Tutte le ragazze si sono messe in gioco con passione e determinazione – spiegano dalla società – confermando l’ottimo lavoro svolto quotidianamente in allenamento. È un percorso di crescita che costruiamo giorno dopo giorno».