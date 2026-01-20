Più interventi e meno incidenti: il 2025 della Polizia locale di Busto Arsizio tra tecnologia e prossimità

Il 2025 è stato un anno intenso per il Comando di Polizia locale di Busto Arsizio, che ha visto crescere il carico di lavoro ma anche rafforzarsi le attività di prevenzione e controllo del territorio.

Nel corso dell’anno la Centrale operativa ha gestito 28.586 richieste di intervento, circa il 10% in più rispetto al 2024, un dato che restituisce la fotografia di un’attività quotidiana sempre più intensa: «L’aumento delle richieste da parte dei cittadini è un segnale importante – ha spiegato il comandante della Polizia locale Stefano Lanna – perché significa che la popolazione chiede il nostro aiuto e confida nel nostro intervento. È un lavoro impegnativo per il personale, anche a fronte di una carenza di organico (anche se sono in corso nuove assunzioni ndr), ma dimostra che l’occhio sul territorio è sempre acceso».

Un dato positivo è il calo degli incidenti stradali. Nel 2025 ne sono stati rilevati 737, con una diminuzione del 9,7% rispetto all’anno precedente. Un risultato che il comandante attribuisce alle attività di prevenzione e agli investimenti mirati: «Abbiamo lavorato molto sulla segnaletica, sugli interventi infrastrutturali e sui dispositivi di rilevazione semaforica – ha sottolineato Lanna – e i dati ci dicono che sempre meno persone passano con il rosso. Questo si traduce direttamente in meno incidenti».

Particolarmente significativo il dato sugli incidenti con fuga: 62 quelli registrati, di cui 50 risolti, pari a oltre l’80%, grazie all’utilizzo dei lettori di targhe e del sistema di videosorveglianza. «È una percentuale importante – ha aggiunto – che dimostra quanto la tecnologia sia oggi uno strumento fondamentale al servizio della sicurezza».

Il 2025 è stato anche l’anno di un deciso rafforzamento della sicurezza urbana, attraverso la specializzazione e la formazione del personale e grazie a un regolamento comunale più incisivo, che ha permesso interventi più efficaci. Il Nucleo di sicurezza urbana ha effettuato 3 sgomberi, emesso 13 ordini di allontanamento e svolto numerosi accertamenti, oltre a 6 arresti, tra cui uno per violenza sessuale su minore.

Nel 2025 è stata anche potenziata la tecnologia con l’incremento della videosorveglianza, l’introduzione di sistemi con intelligenza artificiale e lo sviluppo della Control room per la mobilità intelligente, destinata a diventare un nuovo strumento di governo del territorio.

Accanto alla tecnologia, resta però centrale la polizia di prossimità, con progetti pensati per stare vicino alle persone. Dalle attività nelle scuole, alla presenza degli agenti nei mercati e nelle piazze, fino al controllo del vicinato, che oggi coinvolge centinaia di famiglie: «I cittadini sono disorientati e devono tutelarsi facendo comunità, scambiando informazioni: il controllo di vicinato serve a questo e funziona», ha detto l’assessore alla Sicurezza Matteo Sabba,

L’assessore è intervenuto anche sul tema delle risse e dei disordini, soprattutto quelli emersi nel primo semestre dell’anno, richiamando l’importanza di un approccio educativo. «Ci sono state situazioni sgradevoli, soprattutto in centro – ha commentato – ma tipiche delle aree di aggregazione delle città. Abbiamo risposto potenziando i servizi di prossimità e avviando progetti educativi nelle scuole».

IL REPORT IN SINTESI

Aumento delle richieste di intervento

Nel 2025 la Centrale operativa della Polizia locale ha gestito 28.586 richieste di intervento, contro le 25.728 del 2024, con un incremento di circa il 10%.

Il dato indica un aumento significativo del carico di lavoro e, allo stesso tempo, segnala una maggiore propensione dei cittadini a rivolgersi alla Polizia locale, riconosciuta come presidio di riferimento sul territorio. La crescita delle richieste avviene però in un contesto di carenza di personale e forte turn over, elemento che incide sull’organizzazione dei servizi. Fortunatamente sono in corso nuove assunzioni: il comando avrà 8 nuovi agenti, 3 ufficiali e 1 amministrativo che andranno anche a sostituire il personale in uscita.

Calo degli incidenti stradali

Nel corso del 2025 sono stati rilevati 737 incidenti stradali, con una diminuzione del 9,7% rispetto al 2024, quando erano stati 816.

La percentuale dei sinistri con feriti resta sostanzialmente stabile, mentre si registra un incidente mortale. Il calo complessivo è riconducibile alle attività di prevenzione, agli interventi sulla segnaletica e all’utilizzo dei dispositivi di rilevazione semaforica, che hanno contribuito a ridurre le infrazioni e, di conseguenza, gli incidenti.

Incidenti con fuga: alta percentuale di risoluzione

Nel 2025 sono stati 62 gli incidenti con fuga, di cui 50 risolti, pari a oltre l’80% del totale (80,65%).

Si tratta di un dato particolarmente rilevante, reso possibile grazie al sistema di videosorveglianza comunale, ai lettori di targhe e all’attività investigativa svolta dagli operatori.

Rafforzamento della sicurezza urbana

Il report evidenzia un potenziamento delle attività di sicurezza urbana e polizia giudiziaria, reso possibile anche dalla revisione del regolamento di polizia urbana.

Nel corso dell’anno sono stati effettuati:

3 sgomberi di edifici

13 ordini di allontanamento

38 accertamenti in materia di immigrazione

32 accertamenti del Tribunale per i minorenni

17 accertamenti ATS

Sono state inoltre inviate 336 comunicazioni di notizia di reato all’autorità giudiziaria ed eseguiti 6 arresti, tra cui uno per violenza sessuale su minore, oltre ad arresti per furti, spaccio ed evasione.

Tecnologia come moltiplicatore operativo

Nel 2025 la Polizia locale ha potuto contare su un sistema tecnologico sempre più articolato:

154 telecamere di contesto , di cui 20 dotate di intelligenza artificiale

45 varchi di lettura targhe

oltre 2.200 veicoli inseriti in blacklist

40 filmati scaricati su richiesta dell’autorità giudiziaria

La nuova centrale operativa tecnologica e i progetti legati alla mobilità intelligente rafforzano la capacità di controllo e di intervento sul territorio.

Prossimità e prevenzione

Accanto all’attività repressiva, il report conferma l’importanza della polizia di prossimità.

Nel 2025 risultano attivi 17 gruppi di Controllo del vicinato, che coinvolgono oltre 750 famiglie, con un incremento rispetto all’anno precedente. Proseguono inoltre le attività di prevenzione nelle scuole, nei mercati e nelle piazze, così come i progetti contro le truffe agli anziani e quelli di educazione stradale.