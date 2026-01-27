Poesie stampate sul legno per proteggere la bellezza del parco di Olgiate Comasco

Sugli alberi del parco di Villa Peduzzi a Olgiate Comasco, alle porte della provincia di Varese, sono comparsi dei “frutti” particolari: una trentina di poesie impresse a fuoco su tavolette di legno legate ai rami con del fil di ferro. Parole che raccontano di natura, di alberi e di amore, firmate solo con una sigla M.A.R.

Un gesto curioso, che ha catturato l’attenzione di Nicola Gini, giornalista del Giornale di Olgiate. Non c’è voluto molto prima che Gini unisse e puntini e risalisse all’identità dell’autore misterioso. Si tratta infatti di Matteo Antonio Rubino, scrittore appassionato che in passato ha firmato anche diversi libri tra cui Osso la lupa: un romanzo per ragazzi sul tema della convivenza tra uomo e lupo.

Quelle disseminate nel parco di Olgiate, sono poesie tratte dal vastissimo repertorio di composizioni che Matteo ha cominciato a scrivere e conservare già da ragazzino. «Fin da quando avevo 14 anni – spiega l’autore, oggi 47enne – mi piace trovare il tempo ogni giorno per scrivere una poesia».

L’iniziativa si inserisce nel filone del “poetry bombing”: la pratica di nascondere poesie in giro per la propria città, così da regalare qualche sorpresa felice ai passanti. «Ho scelto poesie – spiega Matteo – che parlano di natura. Avrei potuto scegliere qualsiasi argomento, ma ho voluto rendere omaggio agli alberi. Le piante sono spesso date per scontate, ma in realtà sono un patrimonio importantissimo, che ci permette letteralmente di respirare».

Le poesie sono stampate a fuoco senza l’uso di vernici o impregnante su rondelle di legno (scarti dell’attività di boscaiolo che Matteo svolge come secondo lavoro). Tutto materiale completamente naturale, ma per un’iniziativa che – in fin dei conti – si configurerebbe come un atto vandalico. «Con le mie poesie – afferma l’autore – voglio portare nuova bellezza in questo parco, che spesso viene danneggiato e imbrattato. Sono consapevole che i materiali che ho utilizzato nel tempo si degraderanno. Quando sarà il momento o se qualcuno mi dirà che le poesie non possono rimanere, le rimuoverò».

Nonostante le circostanze particolari, l’idea è piaciuta anche all’amministrazione comunale di Olgiate Comasco, che avrebbe proposto di estendere il progetto al parco di Villa Camilla. «Mi piacerebbe – aggiunge Rubino – che questa iniziativa diventi contagiosa e che altre persone verranno coinvolte nella distribuzione della bellezza».