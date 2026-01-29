Polisportiva San Paolo di Gallarate: sessant’anni di sport e inclusione

Lo Sharé, il quartiere di Gallarate che corre lungo i binari della stazione, è uno di quei luoghi che non si raccontano solo con una cartina geografica. Lo si capisce passando la sera da via Cattaneo, tra luci accese, voci, palloni che rimbalzano e magliette di colori diversi. È qui che batte il cuore della Polisportiva San Paolo, una realtà che da oltre sessant’anni vede lo sport come strumento di incontro, crescita e comunità.

La Polisportiva San Paolo è stata protagonista di una puntata di Soci All Time su Radio Materia, lo spazio dedicato alle associazioni della provincia di Varese, realizzato in collaborazione con il CSV Insubria. In studio, a raccontare questa iniziativa, ci sono Emanuele, Silvia, Gaspare e Federico.

L’associazione nasce nel 1959, nel cuore del quartiere Sharé, cresciuto negli anni del boom industriale e riconoscibile anche per la chiesa in cemento che domina la zona. Negli anni Settanta arriva la pallavolo, grazie all’intuizione delle suore salesiane che coinvolgono le ragazze dell’oratorio. Nel 1998 le due esperienze si fondono: nasce ufficialmente la Polisportiva San Paolo, che oggi si prepara a festeggiare trent’anni di vita.

Oggi le discipline sono tre: calcio, pallavolo e baskin. Ma più che di sport, si parla di persone. I numeri raccontano una realtà viva: oltre 250 atleti, una cinquantina tra allenatori e dirigenti, tutti volontari, e un entusiasmo che negli ultimi anni è cresciuto ancora di più.

Calcio, pallavolo e baskin

Il calcio è forse l’anima più antica, ma anche quella che meglio racconta l’identità della polisportiva. Qualche anno fa una squadra giovanile è diventata famosa come lo “Sharé United”: ragazzi provenienti da quattro, poi cinque continenti, riuniti sullo stesso campo. Un’immagine potente, che ha fatto il giro delle radio nazionali e che ha reso concreto il significato della parola integrazione. Oggi il settore calcio va dai bambini dell’ultimo anno di asilo fino alle squadre open, e gioca sul nuovo campo sintetico dell’oratorio, diventato un punto di riferimento anche per la sicurezza e la vivibilità del quartiere.

La pallavolo, raccontata da Silvia, è una storia di crescita silenziosa ma costante. Dall’oratorio alle nove squadre attuali, che coprono quasi tutte le fasce d’età: dal minivolley fino alla prima divisione. Un movimento prevalentemente femminile, radicato nel territorio, capace anche di arrivare alle fasi regionali e nazionali.

E poi c’è il baskin, la novità che più incuriosisce. Basket inclusivo, dove in campo giocano insieme atleti con e senza disabilità, uomini e donne, ognuno con un ruolo preciso e fondamentale. Nato dall’esperienza dell’oratorio, il baskin è diventato in poco tempo una squadra vera, il “Dream Team” dello Sharé. Si gioca a livello nazionale, si fanno trasferte all’alba e si vivono emozioni forti, dentro e fuori dal campo. «Qui non vedi le diversità», raccontano. E non è uno slogan: è qualcosa che succede davvero.

La Polisportiva San Paolo non è solo sport. È un presidio educativo, un luogo di relazioni, una seconda casa per molte famiglie. Lo dimostrano i 37 Paesi rappresentati dalle bandiere appese intorno al campo, ma anche i riconoscimenti ufficiali, come il Discobolo d’Oro del CSI vinto nel 2023 come miglior società sportiva d’Italia su oltre 12mila.

Il sogno? Forse non c’è un traguardo preciso. «Crescere e restare quello che siamo», dicono. Continuare a illuminare le sere dello Sharé, a far incontrare storie diverse, a dimostrare che lo sport può essere molto più di una competizione.