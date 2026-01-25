Polizia Locale di Golasecca: Alberto Pinton promosso Vice Commissario

Un traguardo di carriera straordinario che si è celebrato in una cornice di profonda solennità. Il sindaco di Golasecca, Claudio Ventimiglia, annuncia la promozione dell’Assistente Scelto Alberto Pinton al ruolo di Vice Commissario e Comandante della Polizia Locale.

La nomina, effettiva dal 1° gennaio 2026 a seguito di una selezione interna per progressione verticale, è ufficializzata con la cerimonia pubblica di oggi venerdì 23 gennaio 2026 a Coarezza di Somma Lombardo.

Una cerimonia nel cuore del territorio

In occasione delle celebrazioni per San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, dopo la Santa Messa delle ore 18:00 presso la chiesa di Coarezza, il Sindaco Ventimiglia ha consegnato personalmente i nuovi gradi a Pinton ed anche una pergamena di Riconoscimento e Stima.

L’evento ha visto la partecipazione dei Sindaci dei Comuni di Somma Lombardo Stefano Bellaria, Arsago Seprio Claudio Montagnoli, Vizzola Ticino con il suo delegato e delle rappresentanze delle Polizie Locali di Somma Lombardo Andrea Sacco, il Comandante della Stazione Carabinieri di Somma Lombardo Luogotenente C.S. Filippo Nuzzolo, Associazione Nazionale Carabinieri di Somma Lombardo con il Presidente Domenico Rossi e il Presidente onorario Alberto Marino. Protezione civile, Croce Rossa Italiana e la cittadinanza, testimonianza della stima di cui il nuovo Vice Commissario gode ben oltre i confini comunali.

Un percorso d’eccellenza: dal ruolo Agenti al ruolo Ufficiali

La carriera di Alberto Pinton a Golasecca è stata caratterizzata da una crescita costante e meritocratica:

· 2018: Promozione ad Assistente.

· 2023: Promozione ad Assistente Scelto.

· 2026: Il salto definitivo al ruolo di Ufficiale come Vice Commissario, superando i ruoli di sovrintendenti e ispettori grazie alle eccezionali capacità dimostrate sul campo.

Il plauso del Sindaco Claudio Ventimiglia

“Siamo giunti agli sgoccioli di un mandato durato undici anni, iniziato nel 2015 e segnato da sfide umane e professionali immense”, dichiara il Sindaco Ventimiglia. “In questo lungo percorso, Alberto Pinton è stato un elemento fondamentale: capace, attento, scrupoloso e, sopra ogni cosa, dotato di un’umanità rassicurante per tutti i nostri cittadini. Ha saputo gestire ogni incarico con una competenza impeccabile.”

Il Sindaco sottolinea con orgoglio il valore del nuovo Comandante: “Questa promozione è interamente meritata. Alberto ha dato tanto a Golasecca e continuerà a dare molto anche in futuro, garantendo continuità e sicurezza alla nostra comunità anche quando, tra pochi mesi, si insedierà la nuova amministrazione. Consegnargli i gradi di fronte ai miei colleghi Sindaci e alle altre forze di Polizia Locale è per me un onore e un modo per dirgli ‘grazie’ a nome di tutti.”