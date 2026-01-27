Porte aperte al Civico Liceo Musicale “Malipiero”: un pomeriggio alla scoperta delle note

Un’occasione per toccare con mano gli strumenti, conoscere i docenti e orientarsi tra le diverse possibilità offerte dalla formazione musicale. Sabato 31 gennaio, dalle ore 16.00 alle 18.30, il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di via Garibaldi 4 apre le porte alla città per un Open Day rivolto a tutte le fasce d’età.

L’iniziativa, promossa dalla Società cooperativa Musica per Varese in collaborazione con il Comune, mira a presentare una realtà che negli anni è diventata un punto di riferimento per il territorio, grazie anche alle convenzioni attive con i Conservatori di Alessandria, Como, Gallarate, Novara e Pavia.

L’offerta formativa

Durante il pomeriggio, i visitatori potranno esplorare gli spazi della sede e approfondire i dettagli dei numerosi corsi attivi. La proposta è vasta e copre ogni genere musicale: dal pianoforte classico al jazz, dal canto lirico alla batteria, passando per strumenti meno comuni come l’arpa, il clavicembalo o l’oboe.

Particolare attenzione è dedicata ai percorsi per l’infanzia: Animazione musicale: per bambini dai 4 ai 5 anni; Il giro degli strumenti: un percorso di scoperta dai 6 anni in su; Coro delle voci bianche e corsi di musical aperti a tutti.

Non mancano inoltre corsi specialistici per operatori musicali della liturgia, organisti e direttori di coro, oltre agli insegnamenti teorici di composizione, armonia e storia della musica.

Prova di Musical su prenotazione

Oltre alla giornata di sabato a ingresso libero, la scuola ha programmato un appuntamento specifico per chi vuole mettersi alla prova sul palco. Giovedì 5 febbraio, dalle 16.30 alle 18.00, si terrà infatti una lezione di prova del corso di musical per bambini e ragazzi. In questo caso, a differenza dell’Open Day, la partecipazione è gratuita ma richiede la prenotazione obbligatoria.

Contatti e info Per informazioni sull’Open Day o per prenotare la prova di musical è possibile contattare la segreteria al numero +39 347 2820328, scrivere a segreteria.civicolicemusicale@gmail.com o consultare il sito www.musicapervarese.it.