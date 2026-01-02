Varese News

Pranzo comunitario a Caronno Varesino per San Vincenzo Martire

La comunità caronnese si ritrova per celebrare il Santo Patrono grazie all’evento organizzato dall’oratorio

Pranzo comunitario - San Vincenzo martire
Sagre, Fiere e Feste

18 Gennaio 2026

In occasione del Santo patrono “San Vincenzo martire” l’Oratorio di Caronno Varesino e Travaino organizza il consueto pranzo comunitario presso il grande salone polivalente “Alberto Sommaruga”.
Il menù sarà il seguente:
– aperitivo di benvenuto
– primo: bigoli fatti a mano con salsiccia (alternativa: al pomodoro o al pesto)
– secondo: arrosto ripieno con verdure al forno
– dessert: dolce di San Vincenzo
– frutta e acqua

Atmosfera calda e accogliente, menù dinamico e ottimo, musica di sottofondo e… per animare la festa: torneo di Kahoot, simpatico quiz interattivo che vedrà i commensali protagonisti di sfide a suon di telefono-cellulare.

2 Gennaio 2026

