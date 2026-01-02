Caronno Varesino
Pranzo comunitario a Caronno Varesino per San Vincenzo Martire
La comunità caronnese si ritrova per celebrare il Santo Patrono grazie all’evento organizzato dall’oratorio
In occasione del Santo patrono “San Vincenzo martire” l’Oratorio di Caronno Varesino e Travaino organizza il consueto pranzo comunitario presso il grande salone polivalente “Alberto Sommaruga”.
Il menù sarà il seguente:
– aperitivo di benvenuto
– primo: bigoli fatti a mano con salsiccia (alternativa: al pomodoro o al pesto)
– secondo: arrosto ripieno con verdure al forno
– dessert: dolce di San Vincenzo
– frutta e acqua
Atmosfera calda e accogliente, menù dinamico e ottimo, musica di sottofondo e… per animare la festa: torneo di Kahoot, simpatico quiz interattivo che vedrà i commensali protagonisti di sfide a suon di telefono-cellulare.