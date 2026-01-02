Pranzo comunitario a Caronno Varesino per San Vincenzo Martire

In occasione del Santo patrono “San Vincenzo martire” l’Oratorio di Caronno Varesino e Travaino organizza il consueto pranzo comunitario presso il grande salone polivalente “Alberto Sommaruga”.

Il menù sarà il seguente:

– aperitivo di benvenuto

– primo: bigoli fatti a mano con salsiccia (alternativa: al pomodoro o al pesto)

– secondo: arrosto ripieno con verdure al forno

– dessert: dolce di San Vincenzo

– frutta e acqua

Atmosfera calda e accogliente, menù dinamico e ottimo, musica di sottofondo e… per animare la festa: torneo di Kahoot, simpatico quiz interattivo che vedrà i commensali protagonisti di sfide a suon di telefono-cellulare.