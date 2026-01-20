Premio Gianni Rodari: 2.850 bambini al lavoro sulle favole della pace

È entrata nel vivo la prima edizione del “Varese Premio Gianni Rodari”, il concorso letterario dedicato al grande maestro della fantasia che proprio nel Varesotto visse e insegnò. Promosso dal Comitato “Varese per Rodari”, nato il 17 febbraio 2025 per rendere omaggio allo scrittore e alla sua eredità civile e pedagogica, il premio coinvolge le scuole primarie del territorio chiamando le bambine e i bambini a misurarsi con racconti, filastrocche e albi illustrati sul tema della pace.

Dopo la presentazione ufficiale a Gavirate lo scorso 27 settembre, alla presenza di Enzo Iacchetti, il concorso è entrato nella fase operativa: le iscrizioni, chiuse il 15 ottobre 2025, hanno registrato numeri record con 42 scuole, 145 classi e circa 2.850 alunne e alunni partecipanti, a conferma del forte legame tra la figura di Rodari e la provincia di Varese.

Dal 20 dicembre i ragazzi, accompagnati dagli insegnanti, hanno concluso il percorso di lettura di brani, poesie e filastrocche dell’autore e, dal 12 gennaio 2026, sono al lavoro sulle proprie opere che dovranno essere consegnate entro il 31 marzo.

Il bando, valido per l’anno scolastico 2025/2026, è articolato in due sezioni: “Albi illustrati” per le classi prime, seconde e terze e “Fiabe, filastrocche, racconti e graphic novel” per le classi quarte e quinte, con l’obiettivo di stimolare immaginazione, scrittura creativa e capacità di lavorare in gruppo.

A valutare i lavori sarà una giuria presieduta da Marco Rodari, conosciuto come il Clown Pimpa, affiancato da esperti del mondo educativo e culturale; l’elenco completo è consultabile sul sito ufficiale.

L’avvio ufficiale del bando sarà accompagnato, giovedì 22 gennaio 2026 alle 15 nella Sala Ambrosoli della Provincia di Varese, da un incontro con tutti i docenti delle scuole aderenti alla presenza del dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale. In quell’occasione saranno fornite le indicazioni operative e consegnati gli attestati di partecipazione agli insegnanti, tassello ulteriore di un progetto che vuole riportare la fantasia tra i banchi e far crescere, nel nome di Gianni Rodari, una nuova generazione di piccoli autori.