Presentato a Montecitorio a Roma il volume “Roberto Maroni – discorsi politici e parlamentari”

Nella storica Sala della Regina di Palazzo Montecitorio il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha ricordato l'ex leader leghista definito "uno zio della politica". Presenti anche i famigliari di Maroni

Questa mattina, giovedì 29 gennaio, nella storica Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, è stato presentato il volume “Roberto Maroni – discorsi politici e parlamentari“, una raccolta di interventi dell’ex leader leghista e protagonista della scena politica italiana per oltre trent’anni. L’iniziativa, promossa dalla Camera dei Deputati e curata dalla Biblioteca di Montecitorio, è stata salutata dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e accompagnata dagli interventi di autorevoli esponenti della politica nazionale. Alla presentazione hanno partecipato Giancarlo Giorgetti, Maurizio Sacconi e Gianni Letta, concludendo i lavori il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini; ha moderato l’incontro la giornalista Grazia Graziadei. Erano presenti anche i familiari di Maroni.

«Un grande militante, un grande parlamentare, un bravissimo ministro» ha ricordato Fontana nel suo saluto, definendo Maroni «quasi uno zio della politica» per molti giovani e sottolineando il valore degli scritti raccolti nel volume, che offrono spunti per comprendere la sua attenzione ai diversi temi istituzionali e sociali.

La pubblicazione, che raccoglie discorsi pronunciati da Maroni fra il 1992 e il 2017, vuole restituire non solo la memoria di un protagonista istituzionale, ma anche l’evoluzione del suo pensiero e della sua azione politica, testimoniando l’impegno con cui affrontò temi sociali, istituzionali e di riforma.

Per la comunità politica e per gli studiosi, il volume rappresenta un’occasione di riflessione sulla carriera di uno degli esponenti più influenti della Seconda Repubblica italiana, capace di attraversare momenti di crisi del proprio partito e di assumere responsabilità di governo in settori chiave della vita pubblica.

Pubblicato il 29 Gennaio 2026
