“Prima di morire”: l’album di Marco Simoncelli che radiografa i nostri giorni

Prima di morire è un’espressione che suona come quella postilla che aggiungiamo mentalmente ai nostri desideri lontani, quasi fosse un amuleto per dilatare il tempo o una promessa lanciata verso un orizzonte che, per pigrizia o timore, pensiamo di non raggiungere mai. È proprio in questo “scarto esistenziale” che si insinua il nuovo album di Marco Simoncelli, polistrumentista legnanese e abilissimo armonicista ormai radicato nel Varesotto.

L’omonimo album è un disco musicalmente molto ricco, personale a livello testuale e beffardamente caustico quando di si tratta di chiudere le rime, in particolare le chiusure dei brani. Al centro dell’auto-racconto c’è l’uomo moderno, quello da divano.

La tradizione cantautorale eredita ed esplicitata (su tutte in Il cantautore Lucio) vuole sì raccontare storie, piccole e universali, tuttavia Simoncelli tra un groove e una suonata al pianoforte ricorre spesso all’utilizzo della prima persone singolare. In fondo in quel «Sapessi quanto è bello scrollare con il dito e friggersi il cervello» (da Il Circo, un titolo “ficam et circenses” troncato a metà) ci siamo un po’ tutti noi, uomini non del sottosuolo ma appunto… del divano: figure sospese in un’inerzia digitale, che ci vede consumare polpastrelli sugli schermi mentre, in un contrasto surreale fotografato da Simoncelli con spietata lucidità, mentre fuori dalla finestra volano le bombe di un mondo che ha smarrito ogni baricentro.

L’album si rivela un organismo sonoro complesso, capace di piegare le strutture del jazz e del blues a un pop d’autore che non teme di apparire sporco o imperfetto, elevando anzi il difetto a cifra stilistica di una verità, detta a denti stretti. Nonostante il disco proceda con un groove deciso e trascinante, permeato da fiati dal che ricordano certe intuizioni ironiche, a tratti surreali, alla Elio e le Storie Tese, sottopelle scorre un’amarezza che non va scambiata per rassegnazione, anche se a volte la si lambisce. Simoncelli si diverte e diverte come un Pollo al barbeque, eppure la sua sagacia funge da bisturi per incidere un’attualità fatta di governi incerti, minacce belliche e l’invadenza asettica dell’intelligenza artificiale, come emerge in una traccia emblematica quale Di amore e politica.

C’è spazio anche per la nostalgia – non reazionaria – a permeare le composizioni, una ricerca di umanità che si scaglia contro la finzione dei social, dove il corpo e l’estetica diventano gabbie di una bugia collettiva. In Carolina, un brano baustelliano da Malavita 2.0 (vent’anni fa il trio toscano raccontava di Monica), l’invito a buttare via lo smartphone risuona come un imperativo per recuperare una vita autentica, una tensione che trova il suo culmine nel paradosso della doppietta Natale triste e Fra Martino. Qui, tra i ricordi di un oratorio dove il senso mistico era quello di un gatto ma la voce era nuda, l’autore sbeffeggia l’abuso contemporaneo dell’autotune utilizzandolo lui stesso, quasi a voler sottolineare come la tecnologia abbia fagocitato anche l’ultima traccia di spontaneità. Il tutto mentre, nei giorni di un “natale triste”, un signore in giacca blu gioca a fare il Belzebù: una “linea di testo” che non ha bisogno certo di un’esegesi per individuare i destinatari della preghiera laica di Simoncelli.

Il viaggio si conclude tra le suggestioni a la Bennato di Come sarebbe bello, un brano che, nel suo incedere, si ricollega esplicitamente anche al territorio e a una Gallarate vissuta come teatro di un quotidiano tanto assurdo quanto familiare. Il colpo di scena finale, segnato dal suono dissacrante di uno sciacquone, chiude il sipario con un’ironia che non lascia spazio a facili moralismi: resta solo la forza di un disco coraggioso, nato per ricordare a chi scrolla freneticamente nel buio del proprio salotto che la vita vera, con tutta la sua sporcizia e la sua bellezza, accade sempre altrove. Si tratta solo di viverla… “Prima di morire”.

Marco Simoncelli presenterà Prima di morire a Materia, lo spazio libero di VareseNews il prossimo venerdì 16 gennaio. La serata prevede in una chiacchierata insieme al giornalista musicale Aldo Pedron e uno showcase dal vivo.

